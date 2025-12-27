"Kokain je poslužen svakom ponaosob" Nakon Marića je postao glavni urednik Hepija, a kada je izneo detalje sa romskih veselja javnost je bila u šoku

Blic pre 30 minuta
"Kokain je poslužen svakom ponaosob" Nakon Marića je postao glavni urednik Hepija, a kada je izneo detalje sa romskih veselja…

Božić je u izjavama spomenut neprijatne situacije na romskim veseljima uključujući neplaćanje izvođača Milomir Marić je govorio o emisiji "Ćirilica" koja sada ima novog voditelja Milomir Marić posle 18 godina napustio je nedavno "Happy" televiziju na kojoj je bio urednik,a na njegovu poziciju je došao voditelj Uroš Božić.

On je poznat po britkom jeziku, te je tako nedavno šokirao javnost kada je govorio o detaljima sa romskih veselja na kojima pevaju poznati pevači. Uroš Božić je tada u javnost izneo neke neprijatne situacije sa ovakvih veselja. - . Uglavnom su najzastupljeniji Jana, Đani, Emir Habibović, Nikola Ajdinović, Barbike, Kazanova... Pričao sam sa njima, i dogodilo im se na primer da su pevali na skupom, gala veselju, ali kada je došlo vreme da se plati, gazda se pokupio i
Blic pre 12 sati
