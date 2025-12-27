Preminuo Dragan Štavljanin (62): Urednik Radija Slobodna Evropa umro posle duge i teške bolesti

Napisao je više knjiga, uključujući studiju o sukobima na Kavkazu i Kosovu, kao i istraživanja o novinarstvu u digitalnom dobu Intervjuisao je svetski poznate ličnosti, pokazavši se kao cenjen sagovornik u oblasti politike, ekonomije i spoljne politike Dragan Štavljanin, novinar i urednik Radija Slobodna Evropa, te autor više knjiga i stručnih radova, preminuo je u Pragu od posledica teške bolesti u 62. godini života. Sve što je radio nosilo je jasan profesionalni