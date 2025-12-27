Danas počinje „Zimska čarolija“ u Kragujevcu

Na trgu Svetog Đorđa u Kragujevcu u toku je postavljanje klizališta, na Trgu vojvode Radomira Putnika postavljena je bina, a kako bi sve bilo spremno za danas, 27. decembar kada je predviđen zvanični početak i otvaranje Zimske čarolije.

Novogodišnje figure, ukrašen i osvetljen Trg vojvode Radomira Putnika već je najavio Zimsku čaroliju, za koju su i ove godine organizatori pripremili brojne muzičke i zabavne programe za sve ukuse i generacije. Da će uskoro i svečano otvaranje, ukazuju i radovi na postavljanju klizališta na trgu Svetog Đorđa. Svečano otvaranje Zimske čarolije planirano je u subotu 27. decembra u 18.00 sati na klizalištu uz vatromet i animatore, a na Trgu vojvode Radomira Putnika će