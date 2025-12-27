U nedelju izbori na Kosovu: Glasanje već počelo u kosovskim diplomatskim predstavništvima

Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu, na kojima će više od dva miliona građana birati između 24 političke opcije, biće održani sutra, a danas je već počelo glasanje u kosovskim diplomatskim predstavništvima u inostranstvu.

Kada je reč o poznatijim učesnicima, za glasove će se boriti koalicija oko Samoopredeljenja, koje predvodi dosadašnji premijer Aljbin Kurti, te Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska inicijativa, koje će na izbore izaći samostalno. Od stranaka srpske zajednice, za izbore su se prijavile Srpska lista, Kosovski savez i Za slobodu, pravdu i opstanak. Birališta će biti otvorena u sedam sati, kada su i