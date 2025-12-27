Voda u Zrenjaninu višestruko poskupljuje, a građani i dalje nisu uvereni da je bezbedna za piće

N1 Info pre 1 sat  |  Ina Džakula
Voda u Zrenjaninu višestruko poskupljuje, a građani i dalje nisu uvereni da je bezbedna za piće

Zrenjaninci od naredne godine plaćaju najskuplju vodu u Srbiji.

Poskupljenje dolazi svega dva meseca nakon ukidanja dvodecenijske zabrane korišćenja vode za piće i u trenutku kada deo građana i dalje ne veruje u njenu ispravnost. Kap koja je prelila čašu u Zrenjaninu ovoga puta nije bila mutna - već skupa. Od 1. januara kubik vode poskupljuje sa 29 na 129 dinara bez PDV-a, što je čak četiri puta više. Poskupljenje dolazi samo dva meseca nakon što je, posle 21 godine, ukinuta zabrana korišćenja vode za piće. U pokušaju da uveri
Nova pre 27 minuta
