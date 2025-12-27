Tajland i Kambodža potpisali sporazum o prekidu vatre

NIN pre 48 minuta  |  Tanjug
Tajland i Kambodža potpisali sporazum o prekidu vatre

Tajland i Kambodža potpisali su sporazum o prekidu vatre kojim je okončan višenedeljni sukob na zajedničkoj granici, saopšteno je danas.

U zajedničkom saopštenju ministara odbrane dve zemlje navedeno je da se obe strane slažu da zadrže trenutno raspoređivanje trupa bez daljeg pomeranja, preneo je Rojters. Prekid vatre stupio je na snagu u podne po lokalnom vremenu. U saopštenju, koje je kambodžansko Ministarstvo odbrane objavilo na društvenim mrežama, upozorava se da bi svako dodatno jačanje snaga moglo da poveća tenzije i negativno utiče na dugoročne napore za rešavanje situacije. Sporazum su
Ključne reči

RojtersTajlandKambodžaSporazum

