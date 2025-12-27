Vikend koji odlučuje sudbinu Ukrajine: Zelenski licem u lice sa Trampom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je da će se tokom vikenda sastati sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, u trenutku kada Vašington pokušava da održi zamah u američki vođenim naporima da se rat u Ukrajini privede kraju.

Iako iz Bele kuće nije stigla zvanična potvrda sastanka, Zelenski je na društvenim mrežama poručio da su mirovni pregovori u punom jeku i da se „mnogo toga može odlučiti pre Nove godine“. Prema rečima ukrajinskog predsednika, sastanak bi trebalo da se održi na Floridi, najverovatnije u Trampovom rezidencijalnom kompleksu Mar-a-Lago, u nedelju. Zelenski je novinarima rekao da će agenda razgovora biti široka, ali da će ključne teme biti dva najveća kamena spoticanja