Vikend koji odlučuje sudbinu Ukrajine: Zelenski licem u lice sa Trampom

Nova pre 2 sata  |  Autor: Ivana Kešanski
Vikend koji odlučuje sudbinu Ukrajine: Zelenski licem u lice sa Trampom

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je da će se tokom vikenda sastati sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, u trenutku kada Vašington pokušava da održi zamah u američki vođenim naporima da se rat u Ukrajini privede kraju.

Iako iz Bele kuće nije stigla zvanična potvrda sastanka, Zelenski je na društvenim mrežama poručio da su mirovni pregovori u punom jeku i da se „mnogo toga može odlučiti pre Nove godine“. Prema rečima ukrajinskog predsednika, sastanak bi trebalo da se održi na Floridi, najverovatnije u Trampovom rezidencijalnom kompleksu Mar-a-Lago, u nedelju. Zelenski je novinarima rekao da će agenda razgovora biti široka, ali da će ključne teme biti dva najveća kamena spoticanja
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Evropa stala uz Ukrajinu: Sve oči uprte u sastanak Trampa i Zelenskog, sudbina Kijeva odlučuje se na Floridi

Evropa stala uz Ukrajinu: Sve oči uprte u sastanak Trampa i Zelenskog, sudbina Kijeva odlučuje se na Floridi

Kurir pre 17 minuta
Evropa stala uz Kijev; Sve oči uprte u Floridu

Evropa stala uz Kijev; Sve oči uprte u Floridu

B92 pre 47 minuta
Zelenski odgovorio Rusiji: Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna

Zelenski odgovorio Rusiji: Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna

Kurir pre 1 sat
Tusk: Svi se slažu da su najvažnije čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu

Tusk: Svi se slažu da su najvažnije čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu

Politika pre 1 sat
​Zelenski: Želimo mir, ali Putin je čovek rata

​Zelenski: Želimo mir, ali Putin je čovek rata

Politika pre 2 sata
"Želimo mir" Zelenski: Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna

"Želimo mir" Zelenski: Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna

Večernje novosti pre 2 sata
Zelenski: "Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna"

Zelenski: "Želimo mir, ali Putin je čovek rata i plaši se da to javno prizna"

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVašingtonBela kućaNova godinaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Dva novorođenčeta umrla u istom danu Još dva u kritičnom stanju, lekari morali da ih oživljavaju: Užas u porodilištu u Češkoj…

Dva novorođenčeta umrla u istom danu Još dva u kritičnom stanju, lekari morali da ih oživljavaju: Užas u porodilištu u Češkoj

Blic pre 36 minuta
"Rusija je odbila božićno primirje" Zelenski oštro: "Moskva ne shvata diplomatiju ozbiljno"

"Rusija je odbila božićno primirje" Zelenski oštro: "Moskva ne shvata diplomatiju ozbiljno"

Blic pre 47 minuta
Načelnik vojske: Švajcarska ne može da se brani od većih napada, povećava naoružavanje zbog Rusije

Načelnik vojske: Švajcarska ne može da se brani od većih napada, povećava naoružavanje zbog Rusije

Danas pre 32 minuta
Otkazano više od 2.000 letova u SAD zbog oluje

Otkazano više od 2.000 letova u SAD zbog oluje

Danas pre 1 sat
Tusk: Svi se slažu da su najvažnije čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu

Tusk: Svi se slažu da su najvažnije čvrste bezbednosne garancije za Ukrajinu

Danas pre 2 sata