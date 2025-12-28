Brižit Bardo: Odlazak plavokose lepotice koja je proslavila francuski film

BBC News pre 3 sata | Sem Vudhaus

Hulton Archive/Getty Images Uporno prikazivana kao seksualni simbol, Bridžit Bardo je učinila da francuska kinematografija postane poznata širom sveta

Brižit Bardo, koja je preminula u 91. godini, promenila je ustaljeni prikaz žena u filmu 1950-ih, postavši simbol nove ere seksualne slobode.

Na ekranu, bila je francuski koktel nestašnog šarma i kontinentalne senzualnosti.

U jednom magazinu je opisana kao „princeza koja se pući i grofica zavodljivog pogleda“, ali je to bio imidž koji je s vremenom počela da prezire.

Predstavljana kao hedonistički seksualni simbol, Bardo je često bila sprečavana da ostvari želju da postane ozbiljna glumica.

Na kraju je odustala od karijere da bi vodila kampanje za zaštitu životinja.

Godinama kasnije, njena reputacija bila je ukaljana posle homofobičnih izjava i mnogobrojnih novčanih kazni za izazivanje rasne mržnje.

Njen sin ju je takođe tužio zbog nanošenja duševne boli pošto je izjavila da bi više volela da je „rodila malog psa“.

Bio je to ožiljak na uspomeni na jednu ikonu, koja je na vrhuncu slave, ucrtala na svetsku mapu bikini, žensku žudnju i francusku kinematografiju.

Lido/Shutterstock Bardo je pomogla da pedesetih bikini postane prihvatljiviji u društvu

Brižit An-Mari Bardo rođena je u Parizu 28. septembra 1934. godine.

Ona i njena sestra Mari-Žan odrasle su u luksuznom apartmanu u najotmenijoj četvrti grada.

Njeni roditelji, pobožni katolici, bili su bogati i od dece su zahtevali visoke standarde.

Prijateljstva koje su sklapale devojake bila su strogo nadzirana.

Kada bi slomile luksuznu vazu, bile bi kažnjene batinama.

Roger Viollet via Getty Images Njeni roditelji su želeli da Brižit postane balerina.

I dok su nemačke trupe držale Pariz pod okupacijom u Drugom svetskom ratu, Bardo je veći deo vremena provodila kod kuće, plešući i slušajući ploče.

Majka je ohrabrivala njeno interesovanje i upisala je na časove baleta kad je imala sedam godina.

Njena nastavnica u Pariskom konzervatorijumu opisala ju je kao izuzetno talentovanu učenicu, a kasnije je osvajala nagrade.

Život jedne 'jeune fille'

Ali za Bardo je život bio klaustrofobičan.

Kad je imala 15 godina, prisetila se kasnije, „tražila sam nešto više, možda nekakvo ispunjenje za sebe“.

Porodični prijatelj ju je nagovorio da pozira za naslovnu stranu časopisa El, vodećeg ženskog magazina u Francuskoj i te fotografije su izazvale pravu senzaciju.

Bettmann Archive/Getty Images Rane fotografije Brižit Bardo za naslovne strane časopisa redefinisale su modu i predstavu o lepoti

U ono vreme, moderne žene su nosile kratku kosu, pažljivo su uparivale aksesoare i nosile krojene kostime i svilene večernje haljine.

Brižit je nosila kosu slobodno spuštenu preko ramena.

Sa gipkim, atletskim telom balerije, nimalo nije ličila na druge modele.

Pojavivši se na fotografijama u nizu mladalačkih modnih kombinacija, postala je oličenje novog stila „jeune fille" (mlada devojka).

Sa samo 16 godina, postala je najpoznatija devojka sa naslovnih strana u Parizu.

Njene fotografije zapazio je filmski režiser Mark Alegre, koji je asistentu Rožeu Vadimu dao zadatak da je pronađe.

QUINIO/Gamma-Rapho via Getty Images Bardo je bila opčinjena mladom rediteljskom nadom Rožeom Vadimom

Probna snimanja nisu bila uspešna, ali Vadim, koji je bio šest godina stariji od nje, uzeo je pod svoje, prvo kao štićenicu, a potom i kao verenicu.

Njih dvoje su započeli burnu romansu, ali kad su roditelji Brižit Bardo saznali, zapretili su joj da će je poslati u Englesku.

S.N. Pathe Cinema/Getty Images Rože Vadim je pomogao u lansiranju filmske karijere njegove žene

Rože Vadim, njen 'divlji vuk'

Kao odgovor na to, pokušala je da oduzme sebi život, ali je bila otkrivena i sprečena na vreme.

Brižit je bila opčinjena mladom rediteljskom nadom.

Izgledao joj je kao „divlji vuk“.

„Gledao me je, plašio me je, privlačio me je i više nisam znala gde se nalazim“, objasnila je kasnije.

Hulton Archive/Getty Images Bardo i Vadim na dan venčanja u crkvi u Pasiju, u Parizu, 12. decembra 1952.

Pod takvim pritiskom, njeni roditelji su popustili, ali su zabranili paru da se venča sve dok Brižit ne napuni 18 godina.

Čim je prešla taj prag, njih dvoje su stali pred oltar.

Pretvaranje u ikonu

Vadim je počeo da oblikuje Bardo u zvezdu za kakvu je verovao da ona može da postane.

Prodao je slike sa njihovog venčanja Pari maču i učio je kako da se ponaša u javnosti.

Pomogao joj je da pronalazi male uloge u desetinama nebitnih filmova, često igrajući koketnu, ali u suštini nevinu devojku u koju se zaljubljuju drugi likovi.

Ali sve do 1956. godine uglavnom je bila poznata po poziranju u bikinijima, sve do tada odeći zabranjenoj u Španiji, Italiji i većem delu Amerike zato što je balansirala na tankoj ivici pristojnosti i popularisanju ekstremnije varijante punđe, poznatije kao "beehive" („košnice“).

Potom su došli hidrogen i uloga koja ju je pretvorila u zvezdu.

Te godine je Vadimov debitantski film „I Bog stvori ženu" u Parizu imao premijeru.

Nije uspeo da zaradi novac u Francuskoj, ali je izazvao skandal u Sjedinjenim Američkim Državama.

Marka/Universal Images Group via Getty Images Bardo je izazvala skandal filmom „I Bog stvori ženu"

U zemlji naviknutoj na Doris Dej, Bardo je bila senzacija.

Njen lik zadovoljava vlastite seksualne apetite, bez ikakve sramote, baš kao što to rade muškarci.

Pleše bosa u transu, koža joj se presijava od znoja, a kosa joj je raspuštena i razbarušena.

Odsustvo inhibicija kod nje izaziva slom društvenog poretka - van bioskopa, reakcije su bile jednako žestoke.

Egzistencijalistkinja Simon de Bovoar ju je veličala kao ikonu „apsolutne slobode“, izdigavši Brižit na status filozofije.

Međutim, američka moralna većina je započela protest.

Film je bio zabranjen u nekim saveznim državama, a novine su osudile njegovu izopačenost.

Za publiku, Bardo je postala neodvojiva od lika kog je igrala.

Pari mač ju je označio kao „amoralnu od glave do pete“.

A kad je Bardo pobegla sa kolegom glumcem Žanom-Lujem Trentinjanom, nije mogla da izbegne imidž pohotne razvratnice.

Atlantis Films/Pictorial Parade/Courtesy of Getty Images Egzistencijalni filozofi su veličali Bardo kao ikonu „apsolutne slobode“

Razvela se od Vadima, koji je reagovao onako kako je to samo Francuz može.

„Više volim da imam takvu vrstu supruge“, rekao je, „znajući da će mi biti neverna, nego da posedujem ženu koja voli samo mene i nikog drugog.“

Nastavio je da sarađuje sa Bardo, a kasnije je živeo sa Ketrin Denev i oženio se sa Džejn Fondom.

Majka protiv sopstvene volje

Brižit se 1959. godine, posle nekoliko ljubavnih afera, udala za glumca Žaka Šarijera, sa kim je glumila u filmu „Bebet ide u rat".

Njih dvoje su dobili sina, Nikolasa, ali je Bardo prezirala trudnoću: iznova se udarala pesnicom u stomak i preklinjala doktora za morfijum koji bi joj izazvao pobačaj.

„Gledala sam ravan, vitki stomak u ogledalu kao da je drag prijatelj nad kojim ću uskoro spustiti poklopac kovčega", prisećala se kasnije.

AFP via Getty Images Bardo je prezirala trudnoću, a kasnije ju je tužio rođeni sin za nanošenje duševne boli

Nakon neizbežnog razvoda, Nikolas nije video majku decenijama.

Tužio je Bardo za nanošenje duševne boli kad je objavila autobiografiju u kojoj je izjavila da bi više volela da je „rodila malog psa“.

Brižit je tada bila najplaćenija glumica u Francuskoj, a neki su sugerisali da je vrednija u pogledu strane trgovine nego automobilska industrija zemlje.

Ali je želela da bude shvaćena ozbiljno kao glumica.

„Nisam dobijala mnogo prilike da glumim“, požalila se, „uglavnom sam morala da se skidam.“

Počela je da privlači pažnju najcenjenijih evropskih filmskih režisera, osvojivši pozitivne kritike za rolu u moćnoj novotalasnoj drami Žana Lika Godara Prezir (Le Mépris).

Ali celokupni kvalitet njenog opusa je varirao, naročito kad je odlazila iz Francuske i zalazila u Holivud.

Treći brak, za nemačkog milionera plejboja Gintera Saksa, pratio je niz ljubavnika, mada je, nekarakteristično za sebe, odbila Šona Konerija.

Bettmann Archive/Getty Images Bardo se umorila od imidža seksualne kokete i povukla se iz glume da bi se bavila zaštitom životinja.

Snimila je desetine ploča, zajedno sa Seržom Genzburom i Sašom Distelom.

Sa Genzburom je snimila razvratnu Je T'aime... Moi Non Plus, mada ga je preklinjala da je ne objavi.

Godinu dana kasnije, on je ponovo snimio pesmu sa britanskom glumicom Džejn Birkin.

Postala je ogroman hit širom Evrope, a verzija sa Bardo ostala je u bunkeru narednih 20 godina.

Aktivistkinja za zaštitu životinja

Posle skoro 50 filmova, 1973. godine je najavila da se povlači kako bi posvetila život dobrobiti životinja.

„Poklonila sam lepotu i mladost muškarcima“, rekla je.

„Pokloniću mudrost i iskustvo životinjama", dodala je.

Philippe Caron/Sygma/Getty Images Bardo posmatra jednog od 50 mađarskih vukova koje je spasila

Sakupila je 3 miliona franaka (tada oko 350.000 evra) da bi osnovala Fondaciju Brižit Bardo, prodavši nakit i filmske suvenire na aukciji.

Bardo - ili B.B, kako je bila poznata u Francuskoj - vodila je kampanje protiv godišnjeg uspavljivanja foka u Kanadi i iznervirala neke od zemljaka osudivši jedenje konjskog mesa.

Postala je vegetarijanac, napala je kinesku vladu zbog „torture“ nad medvedima i potrošila stotine hiljada na programe za sterilizaciju rumunskih pasa lutalica.

Sygma via Getty Images Bardo je vodila kampanje protiv uspavljivanja foka i trgovine krznom, između ostalih pitanja

Buran završetak burnog života

U poznijim godinama, krivično je gonjena u brojnim prilikama zbog širenja rasne mržnje.

Protivila se načinu na koje islamska i jevrejska vera kolju životinje za ishranu.

Ali način na koji je iznosila te kritike bio je protivzakonit.

Napisala je 1999. godine da je na njenu domovinu izvršena invazija prenaseljavanjem stranaca, naročito muslimana.

To je Brižit Bardo donelo ogromnu novčanu kaznu.

Kritikovala je međurasne brakove i vređala gejeve koji, prema njenim rečima, „vrckaju stražnjicama, dižu male prste u vazduh i tanušnim glasićima žale se na to šta im priređuju ti strašni heteroseksualci.“

Bardo je bila na sudu toliko često da je 2008. godine tužilac izjavio kako se „umorio“ od podizanja optužnica protiv nje.

Gilles BASSIGNAC/Gamma-Rapho via Getty Images Bardo je bila na sudu toliko često da je tužilac izjavio kako se „umorio“ od podizanja optužnica protiv nje

Brižit Bardo je 1960-tih bila izabrana za zvanično lice Marijane, simbola francuske slobode.

Potom je i sama postala ikona: lepa, emancipovana, moderna žena koja je odbijala da se povinuje zastarelim stereotipima.

Posle tri neuspela braka i nekoliko pokušaja samoubistva, odustala je od žiže javnosti da bi vodila kampanje protiv svireposti prema životinjama.

Na njeno iznenađenje, medijska fascinacija njom se nastavila, čak i kad se njena slava pretvorila u ozloglašenost.

Ostavila je za sobom četvrtog muža Bernara D'ormalea, bivšeg savetnika pokojnog ultradesničarskog političara Žana Marija Le Pena.

I u burnom završetku burnog života, politički stavovi Britiž Bardo značili su da je poslednje godine provela kao pustinjakinja koja se po sudovima borila protiv optužbi za širenje rasne mržnje.

(BBC News, 12.28.2025)