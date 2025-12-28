Izbori na Kosovu: Za 10 poslaničkih mesta 55 kandidata iz srpske zajednice

Na sutrašnjim vanrednim izborima za poslanike Skupštine Kosova za deset garantovanih mesta za pripadnike srpske zajednice učestvovaće 55 kandidat iz redova tri srpska politička subjekta.

Srpska lista ima 33 kandidata za poslanike, Za Slobodu, pravdu i opstanak 12, a Kosovski savez 10 kandidata. Kosovski parlament ima 120 poslanika, od toga 100 su iz redova albanske zajednice, 10 iz srpske, a 10 iz drugih manjinskih zajednica. Za 120 mesta kandidovano je ukupno 1.180 osoba, od toga koalicija na čelu sa Samoopredeljenjem, Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Socijaldemokratska inicijativa imaju po 110