Koliko je građana na Kosovu glasalo do 13 sati?

Danas pre 12 minuta  |  Beta
Koliko je građana na Kosovu glasalo do 13 sati?

Centralna izborna komisija Kosova (CIK) je saopštila da je učešće na vanrednim parlamentarnim izborima do 13 časova iznosilo 17,84 odsto.

Prema podacima objavljenim na zvaničnom sajtu CIK-a, Ranilug prednjači po učešću sa 33,28 odsto, dok Leposavić ima najniže učešće, 1,57 odsto. U glavnom gradu, Prištini, do tog vremena je glasalo 21,51 odsto građana sa pravom glasa, ;u ostalim većim gradovima na Kosovu procenat glasanja je oko 20 odsto. Pravo glasanja na ovim izborima ima 2.076.290 registrovanih birača, od toga 1.999.205 birača koji glasaju na biračkim mestima na Kosovu i 77.085 birača koji su
Ključne reči

KosovoParlamentarni izboriPrištinaIzbori

