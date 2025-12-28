Penjaroja zadovoljan nakog prvog trijumfa na klupi Partizana

Košarkaši Partizana su u okviru 12. kola grupe A, ABA lige na svom parketu ubedljivo savladali Split rezultatom 110:74 i upisali prvu pobedu u eri Đoana Penjaroje.

Crno-beli su od početka nametnuli ritam, brzo stekli prednost i bez većih problema priveli meč kraju. Nakon utakmice, novi trener Partizana je izneo utiske na konferenciji za medije, istakavši zadovoljstvo načinom na koji je ekipa odgovorila na zahteve. "Srećan sam zbog pobede. Mislim da smo kontrolisali utakmicu čitavim tokom meča. Odigrali smo dobru utakmicu, važna pobeda za nas i okrećemo se Valensiji" rekao je Penjaroja. Jedno od prvih pitanja odnosilo se na