uživo IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Do 11 časova ukupna izlaznost 8,05 odsto, pojedinačno najveća u srpskim sredinama

Euronews pre 4 minuta  |  Autor: Tanjug
uživo IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Do 11 časova ukupna izlaznost 8,05 odsto, pojedinačno najveća u srpskim sredinama

U Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija (AP KiM) danas se održavaju vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave, pošto nakon izbora održanih 9. februara vlada nije formirana.

Na izborima učestvuju 24 politička subjekta - 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat, a ukupan broj kandidata za poslanike je 1.181. Pravo glasa, prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ima 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van Pokrajine. Biračka mesta su otvorena jutros u 7 časova, i tako će biti sve do 19 časova. Glasaće se u 948 biračkih centara, na 2.614 biračkih mesta. Najjača
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost u Severnoj Mitrovici

Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost u Severnoj Mitrovici

RTV pre 4 minuta
Izbori na Kosovu: Od ranog jutra veliki odziv u Kosovskoj Mitrovici, Srpska lista cilja na svih deset mesta, CIK objavio…

Izbori na Kosovu: Od ranog jutra veliki odziv u Kosovskoj Mitrovici, Srpska lista cilja na svih deset mesta, CIK objavio izlaznost do 11 sati (foto, video)

Blic pre 4 minuta
UŽIVO Izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost je na severu pokrajine

UŽIVO Izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost je na severu pokrajine

Sputnik pre 4 minuta
uživo (FOTO/VIDEO) Vanredni parlamentarni izbori na KiM: Do 11 časova glasalo 8,27 odsto birača

uživo (FOTO/VIDEO) Vanredni parlamentarni izbori na KiM: Do 11 časova glasalo 8,27 odsto birača

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Srbi iz Kosovskog Pomoravlja na glasanje krenuli zajedno, sa srpskom trobojkom

Srbi iz Kosovskog Pomoravlja na glasanje krenuli zajedno, sa srpskom trobojkom

RTV pre 59 minuta
Izbori na Kosovu: Srbi ipak gledaju ka Beogradu

Izbori na Kosovu: Srbi ipak gledaju ka Beogradu

Vreme pre 59 minuta
Prelepe slike iz Kosovskog Pomoravlja: Srbi u koloni, sa trobojkom, krenuli na glasanje

Prelepe slike iz Kosovskog Pomoravlja: Srbi u koloni, sa trobojkom, krenuli na glasanje

Kurir pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoVanredni izboriMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaizlaznostIzboriSrpska listaZlatan Elek

Politika, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Građani ostavljaju potpise na više od 400 lokacija

(BLOG) Studenti u akciji "Raspiši pobedu": Građani ostavljaju potpise na više od 400 lokacija

N1 Info pre 4 minuta
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost u Severnoj Mitrovici

Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost u Severnoj Mitrovici

RTV pre 4 minuta
Izbori na Kosovu: Od ranog jutra veliki odziv u Kosovskoj Mitrovici, Srpska lista cilja na svih deset mesta, CIK objavio…

Izbori na Kosovu: Od ranog jutra veliki odziv u Kosovskoj Mitrovici, Srpska lista cilja na svih deset mesta, CIK objavio izlaznost do 11 sati (foto, video)

Blic pre 4 minuta
UŽIVO Izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost je na severu pokrajine

UŽIVO Izbori na Kosovu i Metohiji, najveća izlaznost je na severu pokrajine

Sputnik pre 4 minuta
BLOG UŽIVO Veliki odziv građana širom Srbije: Redovi pred štandovima za skupljanje potpisa za izbore, otvoren Novogodišnji…

BLOG UŽIVO Veliki odziv građana širom Srbije: Redovi pred štandovima za skupljanje potpisa za izbore, otvoren Novogodišnji bazar, studenti spremili bogat program

Nova pre 4 minuta