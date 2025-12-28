uživo IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI Do 11 časova ukupna izlaznost 8,05 odsto, pojedinačno najveća u srpskim sredinama

U Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija (AP KiM) danas se održavaju vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave, pošto nakon izbora održanih 9. februara vlada nije formirana.

Na izborima učestvuju 24 politička subjekta - 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat, a ukupan broj kandidata za poslanike je 1.181. Pravo glasa, prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ima 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van Pokrajine. Biračka mesta su otvorena jutros u 7 časova, i tako će biti sve do 19 časova. Glasaće se u 948 biračkih centara, na 2.614 biračkih mesta. Najjača