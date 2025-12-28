Alžir u osmini finala: Marez sa "kreča" doneo pobedu svoj selekciji

Kurir pre 34 minuta
Alžir u osmini finala: Marez sa "kreča" doneo pobedu svoj selekciji

Fudbaleri Alžira pobedili su selekciju Burkine Faso rezultatom 1:0 u drugom kolu Afričkog kupa nacija.

Jedini pogodak na meču postigao je Rijad Marez u 23. minutu iz penala. Alžir je pokazao zbog čega je i danas bio apsolutni favorit, a i zbog čega je jedan od glavnih kandidata za trofej na kraju turnira. Alžirci su do kraja sačuvali prednost i tako upisali i drugu pobedu, te su lieri sa šest bodova, dok Burkina Faso i Sudan imaju po tri i upravo će se ove dve selekcije sastati u poslenjem kolu, dok Alžir ima lakši zadatak protiv Ekvitorijalne Gvineje koja je bez
