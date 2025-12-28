Braća Dalton ostaju iza rešetaka! Izveli filmsku pljačku u Vogošći: Iz sefa izvukli ogroman novac, a evo kako su pali

Kurir pre 49 minuta  |  Dnevni avaz)
Braća Dalton ostaju iza rešetaka! Izveli filmsku pljačku u Vogošći: Iz sefa izvukli ogroman novac, a evo kako su pali

- Osumnjičenima je produžen pritvor za dva meseca.

Traje do 24. 2. 2026. ili do druge odluke Suda - potvrđeno je u petak iz Opštinskog suda u Sarajevu. Pre ove odluke o produženju pritvora za još dva meseca, postupajuća tužiteljka Tužilaštva Kantona Sarajevo predložila je 28. novembra 2025. godine Opšinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomesečnog pritvora Elviru Jusufoviću, Senadu Derviševiću i Zijadu Jusufoviću, osumnjičenima za tešku krađu. Kako je u novembru potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva Kantona
