Bruka Babike, Kange i ekipe! Gabon izgubio od Mozambika na Kupu afričkih nacija!

Fudbaleri Mozambika pobedili sunas u Agadiru Gabon 3:2, u drugom kolu Grupe F na Kupu afričkih nacija.

Strelci za Mozambik bili su Faisal Bangal u 37, Geni Katamo u 42. iz penala i Diogo Kalila u 52. minutu. Golove za Gabon postigli su Pjer-Emerik Obamejang u petom minutu nadoknade poluvremena i Aleks Muketu-Musunda u 76. minutu. Mozambik je treći u grupi sa tri boda, a Gabon je na četvrtom mestu bez osvojenog boda, te su Šavi Babika, Gelor Kanga i ekipa doživeli veliku bruku na Kupu afričkih nacija. U poslednjem kolu, Mozambik će igrati protiv Kameruna, a Gabon