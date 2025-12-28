Domaćinu samo bod: Remi Bolonje i Sasuola u Seriji A

Fudbaleri Bolonje i Sasuola odigrali su večeras nerešeno 1:1, u meču 17. kola italijanske Serije A.

Bolonja je do prednosti stigla u 46. minutu, kada je vodeći pogodak postigao Đovani Fabijan, dok su gosti do boda došli u 63. minutu preko Tarika Muharemovića. Ceo meč kao kapiten Sasuola odigrao je srpski fudbaler Nemanja Matić. Bolonja na sedmoj poziciji Serije A ima 26 bodova, a Sasuolo na 10. mestu ima 22 boda. Sasuolo u novu godinu ulazi domaćom utakmicom protiv Parme, 3. januara, dok Bolonja dan kasnije gostuje Interu u Milanu.
