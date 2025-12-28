Totenhem dobio londonski derbi: "Pevci" prekinuli loš niz u Premijer ligi

Večernje novosti pre 2 sata
Totenhem dobio londonski derbi: "Pevci" prekinuli loš niz u Premijer ligi

FUDBALERI Totenhema pobedili su malom derbiju Londona ekipu Kristal Palasa sa 1:0 na "Selhurst parku" u 18. kolu Premijer lige, i tako prekinuo seriju od dva poraza.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton Gosti su već u 17. minutu poveli preko Rišarlisona. Ipak, radovanje nije trajalo dugo, pošto je pogodak poništen zbog ofsajda u kom se našao Brazilac. To nije sputalo "pevce" koji su nešto kasnije došli do vođstva. Igrao se 42. minut kada je mladi Arči Grej pogodio mrežu rivala. Domaći su najbolju priliku da izjednačenje propustili u 56. minutu kad je Džastin Deveni iz dobre pozicije šutirao jako loše. Mogli su i izrabranici Tomasa Franka
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Inter minimalcem savladao Atalantu u Bergamu

Inter minimalcem savladao Atalantu u Bergamu

RTS pre 7 minuta
Domaćinu samo bod: Remi Bolonje i Sasuola u Seriji A

Domaćinu samo bod: Remi Bolonje i Sasuola u Seriji A

Kurir pre 1 sat
Rišarlisonu poništeni golovi, Totenhemu pobeda protiv Kristal palasa

Rišarlisonu poništeni golovi, Totenhemu pobeda protiv Kristal palasa

RTS pre 2 sata
Gosti slavili u londonskom derbiju: Totenhem savladao Kristal Palas

Gosti slavili u londonskom derbiju: Totenhem savladao Kristal Palas

Kurir pre 2 sata
Totenhemu "minimalac" u malom londonskom derbiju, Palas ima za čim da žali

Totenhemu "minimalac" u malom londonskom derbiju, Palas ima za čim da žali

Telegraf pre 2 sata
Totenhem na gostovanju savladao Kristal Palas u londonskom derbiju

Totenhem na gostovanju savladao Kristal Palas u londonskom derbiju

Radio sto plus pre 2 sata
"Frankovska" pobeda Totenhema, Palas ima za čime da žali

"Frankovska" pobeda Totenhema, Palas ima za čime da žali

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalTanjugTotenhemLondonPremijer ligaderbi

Sport, najnovije vesti »

Vaterpolisti Srbije poraženi od Grčke u pripremnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo

Vaterpolisti Srbije poraženi od Grčke u pripremnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo

Danas pre 37 minuta
Kavani rekao "kraj"

Kavani rekao "kraj"

Sportske.net pre 11 minuta
Partizan ubedljiv protiv Splita za peti uzastopni trijumf u ABA ligi

Partizan ubedljiv protiv Splita za peti uzastopni trijumf u ABA ligi

Danas pre 1 sat
„Bitka polova“ pripala Niku Kirjosu, Sabalenka ponosna na učešće u egzibiciji

„Bitka polova“ pripala Niku Kirjosu, Sabalenka ponosna na učešće u egzibiciji

Danas pre 2 sata
(FOTO) Novak Đoković dobio posebnu nagradu u Dubaiju

(FOTO) Novak Đoković dobio posebnu nagradu u Dubaiju

Danas pre 1 sat