Totenhem dobio londonski derbi: "Pevci" prekinuli loš niz u Premijer ligi

FUDBALERI Totenhema pobedili su malom derbiju Londona ekipu Kristal Palasa sa 1:0 na "Selhurst parku" u 18. kolu Premijer lige, i tako prekinuo seriju od dva poraza.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton Gosti su već u 17. minutu poveli preko Rišarlisona. Ipak, radovanje nije trajalo dugo, pošto je pogodak poništen zbog ofsajda u kom se našao Brazilac. To nije sputalo "pevce" koji su nešto kasnije došli do vođstva. Igrao se 42. minut kada je mladi Arči Grej pogodio mrežu rivala. Domaći su najbolju priliku da izjednačenje propustili u 56. minutu kad je Džastin Deveni iz dobre pozicije šutirao jako loše. Mogli su i izrabranici Tomasa Franka