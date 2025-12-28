Akademski plenum: Mesec dana bez odgovora o napadu na aktivistu u Subotici

Akademski plenum podsetio je da se danas navršilo mesec dana od napada na aktivistu Dražena Lončara u Subotici, a da nadležne institucije do sada nisu imenovale nalogodavce, niti su, kako su ocenili, pokazale spremnost da rasvetle njegovu političku i društvenu pozadinu.

U saopštenju se navodi da su događaji koji su usledili, poput paljenja automobila tužiteljke Aleksandre Stojsavljević, takođe u Subotici, potvrdili zabrinutost da izostanak institucionalne reakcije ohrabruje dalju eskalaciju nasilja. Prema njihovim rečima, “napad na tužiteljku direktno je povezan sa napadom na aktivistu” i predstavlja pokušaj zastrašivanja pravosuđa. Ta organizacija je zatražila da se utvrde nalogodavci napada, a ne samo neposredni izvršioci,