Akademski plenum: Mesec dana bez odgovora o napadu na aktivistu u Subotici

N1 Info pre 1 sat
Akademski plenum podsetio je da se danas navršilo mesec dana od napada na aktivistu Dražena Lončara u Subotici, a da nadležne institucije do sada nisu imenovale nalogodavce, niti su, kako su ocenili, pokazale spremnost da rasvetle njegovu političku i društvenu pozadinu.

U saopštenju se navodi da su događaji koji su usledili, poput paljenja automobila tužiteljke Aleksandre Stojsavljević, takođe u Subotici, potvrdili zabrinutost da izostanak institucionalne reakcije ohrabruje dalju eskalaciju nasilja. Prema njihovim rečima, “napad na tužiteljku direktno je povezan sa napadom na aktivistu” i predstavlja pokušaj zastrašivanja pravosuđa. Ta organizacija je zatražila da se utvrde nalogodavci napada, a ne samo neposredni izvršioci,
Danas pre 1 sat
