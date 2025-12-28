Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov uputio je oštro upozorenje evropskim političarima, poručivši da bi odgovor Rusije na bilo kakav napad bio razoran.

U intervjuu kojim je zaokružio 2025. godinu, šef ruske diplomatije istakao je da je važno ponoviti ovu poruku „za one koji ne razumeju“, prenela je ruska državna novinska agencija TASS. „Za političare u Evropi koji ne razumeju, a kojima će se, nadam se, ovaj intervju pokazati, ponavljam još jednom: nema razloga da se plaše da će Rusija nekoga napasti“, izjavio je Lavrov. Međutim, odmah je dodao: „Ako se neko usudi da napadne Rusiju, odgovor će biti razoran.“ Lavrov