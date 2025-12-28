Lavrov uputio oštro upozorenje Evropi

Nova pre 1 sat  |  Autor: Mila Marinović
Lavrov uputio oštro upozorenje Evropi

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov uputio je oštro upozorenje evropskim političarima, poručivši da bi odgovor Rusije na bilo kakav napad bio razoran.

U intervjuu kojim je zaokružio 2025. godinu, šef ruske diplomatije istakao je da je važno ponoviti ovu poruku „za one koji ne razumeju“, prenela je ruska državna novinska agencija TASS. „Za političare u Evropi koji ne razumeju, a kojima će se, nadam se, ovaj intervju pokazati, ponavljam još jednom: nema razloga da se plaše da će Rusija nekoga napasti“, izjavio je Lavrov. Međutim, odmah je dodao: „Ako se neko usudi da napadne Rusiju, odgovor će biti razoran.“ Lavrov
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Lavrov: Svaki evropski kontingent vojnika u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga

Lavrov: Svaki evropski kontingent vojnika u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga

Beta pre 53 minuta
Lavrov: Svaki evropski kontingent vojnika u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga

Lavrov: Svaki evropski kontingent vojnika u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga

Nedeljnik pre 23 minuta
Lavrov: Svaki evropski vojnik u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih snaga

Lavrov: Svaki evropski vojnik u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih snaga

N1 Info pre 33 minuta
Lavrov: Svaki evropski kontingent vojnika u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga

Lavrov: Svaki evropski kontingent vojnika u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga

Radio sto plus pre 43 minuta
Lavrov: Svaki evropski kontingent vojnika u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga

Lavrov: Svaki evropski kontingent vojnika u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga

Serbian News Media pre 53 minuta
Lavrov: Odgovor Rusije na napad bi bi razarajući

Lavrov: Odgovor Rusije na napad bi bi razarajući

Vesti online pre 3 sata
Lavrov: Odgovor Rusije na napad bi bi razarajući

Lavrov: Odgovor Rusije na napad bi bi razarajući

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sergej LavrovRusija

Svet, najnovije vesti »

Matvijenko: Zelenski koristi izbore da odloži mirovne sporazume

Matvijenko: Zelenski koristi izbore da odloži mirovne sporazume

Vesti online pre 8 minuta
Tramp je 2025. poništio decenije američke trgovinske politike, a nema obećane koristi

Tramp je 2025. poništio decenije američke trgovinske politike, a nema obećane koristi

Nova ekonomija pre 53 minuta
Lavrov: Svaki evropski kontingent vojnika u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga

Lavrov: Svaki evropski kontingent vojnika u Ukrajini postao bi legitimna meta ruskih oružanih snaga

Beta pre 53 minuta
BBC: Bogati ali bez glasa - kako Putin drži ruske milijardere po strani u ratu protiv Ukrajine

BBC: Bogati ali bez glasa - kako Putin drži ruske milijardere po strani u ratu protiv Ukrajine

Beta pre 23 minuta
Hiljade raseljenih Palestinaca u Gazi ugroženi kišama i niskim temperaturama

Hiljade raseljenih Palestinaca u Gazi ugroženi kišama i niskim temperaturama

Blic pre 58 minuta