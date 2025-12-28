Primirja u paklu Gaze nema

Ljudi su i ljuti, tužni i puni očaja. Osećam da je primirje krhko. Zatvaranje se nastavlja, bombardovanje se nastavlja, uništavanje se nastavlja. Stotine hiljada ranjenih i bolesnih su i dalje zaglavljeni u Gazi i mogu umreti zbog nedostatka lekova

“Ovo je katastrofa koju je izazvao čovek, moralna optužnica i neuspeh samog čovečanstva”, izgovorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guters zvanično proglašavaju glad i opisujući svakodnevnicu dva miliona Palestinaca, uključujući i Sami Abu Salema, novinara, instruktora za bezbednost Međunarodne federacije novinara (IFJ) i oca četvoro maloletne dece. Dve godine tragedije biblijskih razmera, jezivih zločina čija je poslednja brojka prema Ministarstvu