Preliminarni rezultati glasanja na KiM: Samoopredeljenje na 47 odsto, Srpskoj listi 4,5 procenta

Preliminarni rezultati glasanja na KiM: Samoopredeljenje na 47 odsto, Srpskoj listi 4,5 procenta

Završeno je glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji. Do 19 časova glasalo se na više od 2.600 biračkih mesta, a među 24 politička subjekta su tri srpske stranke. CIK počela da objavljuje rezultate glasanja – na osnovu 27 odsto obrađenih listića, Samoopredeljenje je na 47 odsto glasova. Srpska lista osvojila je 4,5 procenta glasova. Izbore obeležila velika izlaznost u srpskim sredinama.

Na osnovu 27 odsto prebrojanih glasova Samoopredeljenje dobilo 47 odsto glasova, izlaznost 45 odsto Prema preliminarnim podacima centralne izborne komisije u Prištini, a na osnovu 27 odsto prebrojanih glasova Samoopredeljenje je osvojilo oko 47,58 odsto, Demokratska partija 19,21; Demokratski savez 13,92, Alijansa za budućnost 7,74 a Srpska lista 4,51 odsto glasova. Među strankama koje nisu prošle cenzus su koalicija “Vakat” sa osvojenih 1,91 odsto, “Nisma” 1,87;
