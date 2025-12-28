Srpska lista proglasila pobedu u Gračanici

RTV pre 11 minuta  |  Tanjug, RTV, RTS
Srpska lista proglasila pobedu u Gračanici

BEOGRAD - Biračka mesta u AP Kosovo i Metohija na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave zatvorena su u 19.00 časova. Do zatvaranja birališta 44,89 odsto upiasnih birača, velika izlaznost u srpskim sredinama. Srpska lista je, prema preliminarnim rezultatima koji su saopšteni iz štaba u Gračanici, na teritoriji te opštine pobedila na današnjim izborima za skupštinu u Prištini sa osvojena 6.562 glasa.

Prema tim podacima, stranka Za slobodu pravdu i opstanak Nenada Rašića osvojila je 1.182 glasa. Pravo glasa u opštini Gračanica imalo je 24.414 birača. Pobedu na izborima Srpska lista proslavila je vatrometom u centru Gračanice. - CIK na osnovu 95,19 odsto obrađenih biračkih mesta: Samoopredeljenju 49,83 odsto glasova Prema preliminarnim podacima centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih rezultata sa 95,19 odsto biračkih mesta, na današnjim izborima
