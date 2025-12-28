(VIDEO) Ovako zakucava Hejlund! Vanja se nije „pretrgao“

Napoli se vratio na pobednički kolosek posle gostovanja Kremonezeu, a konačan rezultat utakmice 17. kola Serije A na stadionu "Đovani Cini" bio je 0:2 (0:2).

Gosti iz grada podno Vezuva bili su nadmoćni u ovom okršaju, pa srpski golman Vanja Milinković-Savić nije bio preterano zauzet, budući da su „violinisti“ svega dvaput šutirali ka okviru gola Napolija, dok su igrači predvođeni trenerom Antonijom Konteom ugrozili gol u osam navrata. Danac Rasmus Hejlund zaslužan je za oba gola. Pozajmljeni napadač Mančester junajteda „ćušnuo“ je odbitak u mrežu Indonežanina italijanskih korena Emila Audera u 13. minutu, dok je