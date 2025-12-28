Mediji: Makronov plan za obnovu dijaloga sa Putinom produbio nesuglasice sa Mercom

Protivrečnosti između predsednika Francuske Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Fridriha Merca pojačale su se nakon Makronovog predloga da se obnovi dijalog sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, piše nemački list „Špigel“.

List napominje da je sve teže prikriti nesuglasice između nemačkog i francuskog lidera, a direktna konfrontacija između njih više ne deluje nemoguće. Prošle nedelje francuski predsednik je izjavio da bi za evropske zemlje bilo korisno da obnove dijalog sa ruskim rukovodstvom. Kasnije je list „Zidojče cajtung“ objavio da je Berlin uzdržano reagovao na Makronovu izjavu. Nemački kancelar nije ovaj predlog smatrao za „značajan doprinos ni postizanju mira ni jačanju