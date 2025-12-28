Hrvati tajno vole Srbe

Velike priče pre 28 minuta  |  Piše Boris Rašeta
Hrvati tajno vole Srbe

"Guilty pleasure" je engleski izraz koji označava nešto što jako voliš, ali te je pomalo sram priznati. Hrvatski guilty pleasure su – Srbi

Putujući prije dvije godine sa Sajma knjiga u Puli za Zagreb, na benzinskoj sam uočio velike skupine mladih, koji su se grupirali – skupine su bile veće od “trojki” – i o nečemu zavjerenički šaputali. Stvar je bila zagonetna i vapila je za razrješenjem. O čemu zbore? Primakao sam im se kako bih osluhnuo što pričaju. Nakon nekog vremena razbrao sam jednu jedinu riječ – “Prija”. U to davno doba, a bilo je to prije umjetne inteligencije, nisam odmah dokučio što to
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Prvo turistički brodovi na Savi, pa onda, možda, i javni prevoz: "Zelena plovidba" kreće 2027. godine u Zagrebu

Prvo turistički brodovi na Savi, pa onda, možda, i javni prevoz: "Zelena plovidba" kreće 2027. godine u Zagrebu

Blic pre 1 dan
Ime ruže

Ime ruže

Peščanik pre 4 dana
Beli Božić: Ove predele očekuje i do 30 cm snega, evo gde je već zavejano

Beli Božić: Ove predele očekuje i do 30 cm snega, evo gde je već zavejano

Telegraf pre 3 dana
Novogodišnji sajam knjiga u Trinaestoj beogradskoj gimnaziji

Novogodišnji sajam knjiga u Trinaestoj beogradskoj gimnaziji

Danas pre 3 dana
Sneg pada u Lici i Gorskom kotaru, na Jadranu olujna bura

Sneg pada u Lici i Gorskom kotaru, na Jadranu olujna bura

RTV pre 3 dana
Ana Bekuta za Srpsku Novu godinu na trgu u Čačku

Ana Bekuta za Srpsku Novu godinu na trgu u Čačku

Glas Zapadne Srbije pre 5 dana
Povlači se friteza sa hrvatskog tržišta! Postoji rizik od požara: kupcima se savetuje da odmah prestanu sa korišćenjem ovog…

Povlači se friteza sa hrvatskog tržišta! Postoji rizik od požara: kupcima se savetuje da odmah prestanu sa korišćenjem ovog uređaja

Blic pre 4 dana

Ključne reči

Sajam knjigaZagrebAleksandra PrijovićAna Bekuta

Društvo, najnovije vesti »

Da li je anestezija društveno prihvatljiva?

Da li je anestezija društveno prihvatljiva?

Velike priče pre 48 minuta
Hrvati tajno vole Srbe

Hrvati tajno vole Srbe

Velike priče pre 28 minuta
Kako izgleda osetljivo dete

Kako izgleda osetljivo dete

Velike priče pre 58 minuta
Vremeplov: Preminuo glumac i reditelj Stevo Žigon

Vremeplov: Preminuo glumac i reditelj Stevo Žigon

RTV pre 3 sata
Pasji život Vučićevih ekstremista

Pasji život Vučićevih ekstremista

Radar pre 5 sati