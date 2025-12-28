Kako izgleda osetljivo dete

Piše Velike priče
Kako izgleda osetljivo dete

Pobliže objasnimo šta je „stidljivo” dete, i ono koje „zanoveta”

Zahvaljujući izdavaču Psihopolis, ekskluzivno objavljujemo delove iz knjige “Osetljivo dete -prevazilaženje emocionalne osetljivosti kod dece”, Eloj Aron. Svi objavljeni nastavci biće dostupni OVDE. „Bogami, da je moj, jeo bi ono što mu se stavi na sto.” „Vaša kćerkica je tako mirna – jeste li razmišljali da odete kod doktora zbog toga?” „On je tako zreo, tako mudar za svoje godine. Ali čini se da previše razmišlja. Zar vas ne brine što nije veseliji i
