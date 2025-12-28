Mali film o velikim, ličnim stvarima

"Kako je ovde tako zeleno?" Nikole Ležaića je ekonomičan, entuzijastičan, ali kompetentan gerilski uradak

Pre PETNAEST godina Nikola Ležaić (bez “J”) snimio je svoj prvi i jedini film, “Tilva Roš”. U međuvremenu, snimljeni su filmovi “Aleksandar od Jugoslavije”, “Ničije dete”, “Što se bore misli moje”, “Teret”, “Dara iz Jasenovca”, “Klip”, “Taksi bluz”, “Izgubljena zemlja”, “Psi umiru sami”, “Ruski konzul”, “Stravično”, “Živ čovek” i mnogi drugi zbog kojih niko nikada neće odgovarati. Zbog zločina počinjenih nad filmskom umetnošću. “Tilva Roš” ne pamtim kao film kojim