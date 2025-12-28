Mali film o velikim, ličnim stvarima

Velike priče pre 18 minuta  |  Piše Slobodan Vujanović
Mali film o velikim, ličnim stvarima

"Kako je ovde tako zeleno?" Nikole Ležaića je ekonomičan, entuzijastičan, ali kompetentan gerilski uradak

Pre PETNAEST godina Nikola Ležaić (bez “J”) snimio je svoj prvi i jedini film, “Tilva Roš”. U međuvremenu, snimljeni su filmovi “Aleksandar od Jugoslavije”, “Ničije dete”, “Što se bore misli moje”, “Teret”, “Dara iz Jasenovca”, “Klip”, “Taksi bluz”, “Izgubljena zemlja”, “Psi umiru sami”, “Ruski konzul”, “Stravično”, “Živ čovek” i mnogi drugi zbog kojih niko nikada neće odgovarati. Zbog zločina počinjenih nad filmskom umetnošću. “Tilva Roš” ne pamtim kao film kojim
Kako je nezavisni film doživeo kolaps: Pet strukturnih razloga za nestanak nekadašnjeg oskarovskog i festivalskog fenomena

Danas pre 11 sati
Agata Kristi na filmu

Politika pre 7 sati
Dosadili su vam "Sam u kući" i "Vilenjak"? Osam predloga za one koji za praznike žele nešto drugačije

Euronews pre 8 sati
Roksanda Ilinčić dominirala na dodeli modnih Oskara: Grandioznom kreacijom izazvala opšte oduševljenje

Kurir pre 8 sati
Lekari otkrili šta se krije iza zamki u "Sam u kući": Kako su uspeli da prežive i koliko su opasne po zdravlje?

Kurir pre 9 sati
Rođena je kao dete silovanja u poljima pamuka: Majka je se odrekla, jela korenje da bi preživela, CIA joj za vrat stala, pa…

Kurir pre 10 sati
Premijera filma "Saučesnici": Saobraćajna nesreća koja pokreće priču o krivici, moći i ćutanju u malom gradu u Srbiji

Euronews pre 11 sati

Mali film o velikim, ličnim stvarima

Velike priče pre 18 minuta
U beznađu čovek postaje paralisan

Radar pre 5 sati
Otkriveno koliko autorka zarađuje od Hari Poter elektronskih knjiga: Od cifre će vam se zavrteti u glavi

Kurir pre 5 sati
Omiljena božićna serija vratila se na Netfliks nakon pet godina

Danas pre 9 sati
Kako je nezavisni film doživeo kolaps: Pet strukturnih razloga za nestanak nekadašnjeg oskarovskog i festivalskog fenomena

Danas pre 11 sati