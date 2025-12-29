Dončić i Lebron "zatrpali" Sakramento - Portland iskoristio loš dan Bostona VIDEO

B92 pre 57 minuta
Dončić i Lebron "zatrpali" Sakramento - Portland iskoristio loš dan Bostona VIDEO

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa upisali su novu pobedu.

Sada su bili bolji od Sakramento Kingsa sa 125:101 uz novu brutalnu partiju Luke Dončića. Slovenac je za za preko 32 minuta na terenu upisao 34 poena, pet skokova i sedam asistencija. Luka je imao i skoro 50 odsto šuta iz igre, od kojih su bile pet pogođenih trojki. Posle Dončića i Lebron Džejms je mogao da se pohvali sjajnoj partijom u gradu anđela. Jedan od najboljih košarkaša sveta utakmicu je okončao sa 24 poena i pet asistencija, dok je Nik Smit ovaj meč
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Boston izgubio - Braun izjednačio rekord Lerija Birda; Lenardova partija karijere (VIDEO)

Boston izgubio - Braun izjednačio rekord Lerija Birda; Lenardova partija karijere (VIDEO)

RTV pre 32 minuta
VIDEO Bogdanović u civilu gledao rekord karijere Lenarda: Meč kakav nikad pre nije viđen, Dončić razmontirao „kraljeve“…

VIDEO Bogdanović u civilu gledao rekord karijere Lenarda: Meč kakav nikad pre nije viđen, Dončić razmontirao „kraljeve“

Nova pre 1 sat
Bogdan zbog povrede propustio meč! Klipersi zabeležili četvrti vezani trijumf: Nestvarni Lenard ubacio gotovo polovinu poena -…

Bogdan zbog povrede propustio meč! Klipersi zabeležili četvrti vezani trijumf: Nestvarni Lenard ubacio gotovo polovinu poena - prva 50+ partija u karijeri!

Kurir pre 1 sat
Tristan i Bogdan van parketa! Srbi se na terenu nisu proslavili, ali jedan pored jeste

Tristan i Bogdan van parketa! Srbi se na terenu nisu proslavili, ali jedan pored jeste

Večernje novosti pre 52 minuta
Bogdanović "sa tribine" video najbolju partiju Lenarda u karijeri VIDEO

Bogdanović "sa tribine" video najbolju partiju Lenarda u karijeri VIDEO

B92 pre 1 sat
Lenardova partija karijere za četvrtu pobedu Klipersa u nizu

Lenardova partija karijere za četvrtu pobedu Klipersa u nizu

RTS pre 1 sat
Kavaj iz snova, Deni Avdija ne prašta!

Kavaj iz snova, Deni Avdija ne prašta!

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaLebron DžejmsSakramentoLos AnđelesBostonPortland

Sport, najnovije vesti »

Đoan Penjaroja kratko o statusu Džabarija Parkera i Tajrika Džonsa u Partizanu

Đoan Penjaroja kratko o statusu Džabarija Parkera i Tajrika Džonsa u Partizanu

Danas pre 27 minuta
Partizan locirao zamenu za Tajrika, hoće li to imati finansijske posledice?

Partizan locirao zamenu za Tajrika, hoće li to imati finansijske posledice?

Sportske.net pre 12 minuta
Tajrik Džons dogovorio uslove sa crveno-belima, ali Olimpijakos ne želi da ulazi u „rat“

Tajrik Džons dogovorio uslove sa crveno-belima, ali Olimpijakos ne želi da ulazi u „rat“

Danas pre 27 minuta
Đoković je sportista godine: Nagradu mu je uručio Ronaldo

Đoković je sportista godine: Nagradu mu je uručio Ronaldo

BizLife pre 7 minuta
Partizan pazari kod srpskog trenera: Bivši NBA as viđen kao zamena za Tajrika!

Partizan pazari kod srpskog trenera: Bivši NBA as viđen kao zamena za Tajrika!

Hot sport pre 12 minuta