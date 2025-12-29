Oklahoma "samlela" Filu

B92 pre 4 sati
Ekipa Oklahome ubedljivo savladala Filadelfiju rezultatom 129:104 u nedelju uveče.

MVP Šej Gildžes-Aleksander i ekipa aktuelnih NBA šampiona, Oklahoma, prosto "pregazila" Filadelfiju Seventisikserse rezultatom 129:104. Od starta je ovaj susret bio napet i interesantan sa velikim brojem poena na obe strane, ali smo zabeležili i da se Pol Džordž propisno mučio na otvaranju i da dugo nije mogao do prvih poena. "Ako trepnete nešto ćete propustiti" je bio slogan prvog poluvremena Tandera i Siksersa, a posle 24 minuta košarke je Oklahoma vodila 64:62.
Darkov Toronto je hit, vratili se iz mrtvih i zaustavili Karija, ali kakav je ovo meč Skotija Barnsa!

Oklahoma demonstrirala silu protiv Filadelfije, Tanderi slavili s +25!

