Samoopredeljenje pobednik vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu sa 49.74 odsto glasova

Na osnovu 99,57 odsto prebrojanih glasova na parlamentarnim izborima na Kosovu pobednik je pokret Samoopredeljenje sa 49,74 odsto.

Kako je objavljeno na veb stranici Centralne izborne komisije na izborima je učestvovalo 44,99 odsto upisanih birača odnosno 899.517 osoba.

Na drugom mestu je Demokratska partija Kosova sa 21,16 odsto, odnosno 180.463 glasova, dok je na trećem mestu Demokratski savez Kosova sa 13,76 odsto, odnosno 117.327 glasova.

Sledi Alijansa za budućnost Kosova sa osvojenih 48.839 glasova ili 5,72 odsto.

Srpska lista je osvojila 3,92 odsto glasova ili 33.512 glasova, dok Socijaldemokratska inicijativa Kosova osvojila 1,75 odsto odnosno 14.928 glasova.

Prema do sada poznatim informacijama i ovaj izborni proces na Kosovu je prošao bez nekih incidenata ili problema koji bi mogli uticati na tok izbora.

Građani Kosova su i ovaj put, kao i uvek do sada, pokazali visok nivo odgovornosti i demokratije u izbornom procesu.

Najveći problemi su vezani za nedostatak električne energije u nekim od opština koji su brzo otklonjeni, problemi sa pronalaženjem imena na biračkim spiskovima i pokušaji slikanja glasačkog listića, ali je sve to bilo u malom broju.

Kurti poziva DPK, DSK i ABK na saradnju u Skupštini Kosova , govorio i o izboru predsednika

Kandidat Pokreta Samoopredeljenje (PS)za premijera, Aljbin Kurti, ocenio je rezultat vanrednih parlamentarnih izbora "kao pobedu naroda Kosova".

On je istakao da pobeda PS-a jasno pokazuje potrebu "da se krene napred sa formiranjem institucija i što bržom sertifikacijom rezultata".

Kurtu je kazao da je 9. februara ove godine (na prethodnim izborima) pobedila PS sa partnerima", a 28. decembra, kako je naveo "pobedio je narod Kosova i Republika".

"Čestitam na najvećoj pobedi u istoriji zemlje. Sada nas čeka mnogo posla i današnji rezultat nam je jasno pokazao da moramo da idemo napred bez odlaganja", kazao je.

Što pre se sertifikuju rezultati, kako je naveo Kurti, "to pre treba da formiramo institucije i nastavimo sa radom i neophodnim projektima“.

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Kosova, PS je osvojio 49,74 odsto glasova, ne uključujući uslovne glasove, glasove osoba sa invaliditetom i glasove iz dijaspore.

Kurti je pozvao bivše opozicione partije na saradnju u skupštini Kosova radi usvajanja međunarodnih sporazuma i zakona koji služe javnom interesu.

"Pozivam opozicione partije da sarađuju u skupštini oko međunarodnih sporazuma, dobrih zakona i javnog interesa građana republike", rekao je on.

Govoreći o izboru predsednika Kosova, Kurti je rekao da će najpre razgovarati sa aktuelnom predsednicom Vjosom Osmani, čiji mandat ističe u aprilu 2026, a potom i sa ostalim partijama u skupštini.

Naglasio je da će usvajanje međunarodnih sporazuma, za koje je potrebna podrška 80 poslanika, biti važan test saradnje između PS-a i drugih partija, što će, kako je ukazao, imati uticaja i na izbor predsednika.

Skupština Kosova broji 120 poslanika.