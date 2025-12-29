Marta Kos u sekundi svima raspršila snove: Konačno je otkrila koja zemlja je prioritet za ulazak u EU

Analitičari smatraju da bi najbolje bilo da se ne kvare principi i kriterijumi ulaska u EU Kako kažu, trenutno se ne može meriti demokratija u Ukrajini, budući da je država u ratnom stanju Najnoviju izjavu Marte Kos, evropske komesarke za proširenje, da je Ukrajina prioritetni kandidat za članstvo u EU treba posmatrati kao nameru Zapada da da neku nadu Kijevu u okviru mirovnog pregovaračkog procesa sa Rusijom, ocenjuju analitičari. Kako kažu, Ukrajina se mora u