Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3321 dinara, što je neznatna promena u odnosu na danas, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou kao i od početka godine biti slabiji za po 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,1 odsto i iznosi 99,4930 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,9 odsto, a od početka godine za 13 odsto. (Tanjug)