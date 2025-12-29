Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 36 minuta
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3321 dinara, što je neznatna promena u odnosu na danas, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou kao i od početka godine biti slabiji za po 0,3 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,1 odsto i iznosi 99,4930 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 12,9 odsto, a od početka godine za 13 odsto. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kursna lista za 29. decembra: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara

Kursna lista za 29. decembra: Narodna banka Srbije objavila zvanični srednji kurs dinara

Kurir pre 21 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,3321 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,3321 dinara

RTV pre 1 sat
Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Ovo je novi kurs evra: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaTanjugNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Urbanistički pregled godine – izgleda da se nekome baš žuri

Urbanistički pregled godine – izgleda da se nekome baš žuri

Forbes pre 55 minuta
Potrošnja za gradnju Nacionalnog stadiona u 2025. i dalje ispod jedan odsto: Da li su i kako plaćeni radovi

Potrošnja za gradnju Nacionalnog stadiona u 2025. i dalje ispod jedan odsto: Da li su i kako plaćeni radovi

Forbes pre 55 minuta
Ovo je efikasniji i jeftiniji način grejanja - evo zašto sada svi menjaju radijatore

Ovo je efikasniji i jeftiniji način grejanja - evo zašto sada svi menjaju radijatore

Kamatica pre 50 minuta
Evro stiže 2026. - da li nas čeka skok cena?

Evro stiže 2026. - da li nas čeka skok cena?

Kamatica pre 10 minuta
RTS dodelio poslove obezbeđenja vredne 4,6 miliona evra firmama bliskim SNS-u: Među njima i kompanija Daneta Šijana

RTS dodelio poslove obezbeđenja vredne 4,6 miliona evra firmama bliskim SNS-u: Među njima i kompanija Daneta Šijana

Nova pre 50 minuta