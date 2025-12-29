„Bitka polova“ pripala Niku Kirjosu, Sabalenka ponosna na učešće u egzibiciji

Danas pre 7 sati  |  A. Pavlović
„Bitka polova“ pripala Niku Kirjosu, Sabalenka ponosna na učešće u egzibiciji

Australijanac Nik Kirjos pobedio je Arinu Sabalenku 2:0 u setovima (6:3, 6:3) u meču u Dubaiju koji je nazvan „Bitka polova“.

Kako se radilo o egzibiciji, tako rezultat nije bio u prvom planu, već zabava na terenu koja je animirala publiku u „Koka-kola Areni“. S obzirom da protivnici nisu bili u jednakom položaju, strana terena Sabalenke je bila za devet odsto manja od Kirjosove, a oboje su imali samo po jedan pokušaj iz servisa. U prvom setu je viđeno šest brejkova, od toga četiri Nika Kirjosa, a u drugom je Australijanac jednim brejkom rešio pitanje pobednika. Na kraju meča je Sabalenka
Kurir pre 25 minuta
Kurir pre 25 minuta
