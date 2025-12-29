„Dijasporo, ovo je tvoja prilika“: Studenti objavili kada i kako građani Srbije koji žive u inostranstvu mogu da daju potpis za raspisivanje izbora

Danas pre 1 sat  |  D. D.
„Dijasporo, ovo je tvoja prilika": Studenti objavili kada i kako građani Srbije koji žive u inostranstvu mogu da daju potpis…

Studenti u blokadi objavili su na društvenim mrežama kako građani Srbije koji žive u inostranstvu mogu da se umreže i daju potpis za raspisivanje izbora. „Danas se povezujemo – granice se brišu.

Nakon jučerašnje velike akcije na terenu u Srbiji, danas širimo front na ceo svet! Dijasporo, ovo je tvoja prilika da se umrežiš sa nama i direktno podržiš studente i zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora“, napisali su studenti u blokadi na Instagramu. Oni su istakli da je link u opisu profila, te da akcija traje 24 časa. A post shared by Studenti u blokadi – dijaspora (@studenti_u_blokadi_dijaspora) Studenti u blokadi organizovali su juče u celoj
