Đoan Penjaroja: Srećan sam zbog prve pobede u Partizanu

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da je njegova ekipa kontrolisala ritam tokom celog meča protiv Splita, kao i da je srećan zbog prve pobede u klubu. – Srećan sam zbog prve pobede u Partizanu.

Kontrolisali smo ritam tokom cele utakmice. Naravno, ima mnogo situacija koje možemo da unapredimo, ali mislim da smo odigrali dobru utakmicu – rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare. Košarkaši Partizana pobedili su u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“ ekipu Splita sa 110:74 (24:16, 32:22, 27:20, 27:16), u utakmici 12. kola Grupe A ABA lige. Penjaroja je dodao da je utakmica protiv Splita bila drugačija u odnosu na prethodni ubedljiv poraz od Makabija u