Đoan Penjaroja: Srećan sam zbog prve pobede u Partizanu

Danas pre 2 sata  |  Beta
Đoan Penjaroja: Srećan sam zbog prve pobede u Partizanu

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je da je njegova ekipa kontrolisala ritam tokom celog meča protiv Splita, kao i da je srećan zbog prve pobede u klubu. – Srećan sam zbog prve pobede u Partizanu.

Kontrolisali smo ritam tokom cele utakmice. Naravno, ima mnogo situacija koje možemo da unapredimo, ali mislim da smo odigrali dobru utakmicu – rekao je Penjaroja na konferenciji za novinare. Košarkaši Partizana pobedili su u beogradskoj hali „Aleksandar Nikolić“ ekipu Splita sa 110:74 (24:16, 32:22, 27:20, 27:16), u utakmici 12. kola Grupe A ABA lige. Penjaroja je dodao da je utakmica protiv Splita bila drugačija u odnosu na prethodni ubedljiv poraz od Makabija u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Partizan ubedljiv protiv Splita za peti uzastopni trijumf u ABA ligi

Partizan ubedljiv protiv Splita za peti uzastopni trijumf u ABA ligi

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanSplitABA liga

Sport, najnovije vesti »

Darkov Toronto je hit, vratili se iz mrtvih i zaustavili Karija, ali kakav je ovo meč Skotija Barnsa!

Darkov Toronto je hit, vratili se iz mrtvih i zaustavili Karija, ali kakav je ovo meč Skotija Barnsa!

Sportske.net pre 1 sat
Domen Prevc najbolji u kvalifikacijama u Oberstdorfu

Domen Prevc najbolji u kvalifikacijama u Oberstdorfu

Sportske.net pre 1 sat
"Brutalan" tripl-dabl Barnsa - Rajakovićev Toronto srušio Golden Stejt

"Brutalan" tripl-dabl Barnsa - Rajakovićev Toronto srušio Golden Stejt

B92 pre 1 sat
Oklahoma "samlela" Filu

Oklahoma "samlela" Filu

B92 pre 1 sat
Oklahoma demonstrirala silu protiv Filadelfije, Tanderi slavili s +25!

Oklahoma demonstrirala silu protiv Filadelfije, Tanderi slavili s +25!

Telegraf pre 1 sat