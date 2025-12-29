Vašington podigao ruke i pokazao znak koji mnogi nisu prepoznali: Ovo je zaboravljeni ritual Partizana

Mondo pre 28 minuta  |  Nemanja Stanojčić
Vašington podigao ruke i pokazao znak koji mnogi nisu prepoznali: Ovo je zaboravljeni ritual Partizana

Partizan je lako i ubedljivo slavio u ABA ligi protiv Splita (110:74).

Na tom meču Kameron Pejn bio je najraspoloženiji (24 poena), ali je Dvejn Vašington taj koji će morati da spremi novčanik. Dao je 15 poena hrvatskom timu, od kojih i trojku kojom je srpski tim prešao "stotku" u Pioniru. Upravo zato mora da časti. Posle njegove trojke Split je tražio tajm-aut, a na putu ka klupi Vašington je podigao ruke visoko u vazduh i pokazao signal saigračima. Mnogi u hali nisu znali o čemu se radi, ali je ubrzo i to otkriveno. Objasnio je
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Đoan Penjaroja kratko o statusu Džabarija Parkera i Tajrika Džonsa u Partizanu

Đoan Penjaroja kratko o statusu Džabarija Parkera i Tajrika Džonsa u Partizanu

Danas pre 28 minuta
Potez Dvejna Vašingtona koji je sve zbunio! Okrenuo se ka klupi Partizana, podigao ruke i pokazao znak o kom bruji Srbija: Evo…

Potez Dvejna Vašingtona koji je sve zbunio! Okrenuo se ka klupi Partizana, podigao ruke i pokazao znak o kom bruji Srbija: Evo o čemu se radi!

Kurir pre 3 minuta
Bez minuta za Srbe: Veče u NBA u znaku monstroznog tripl-dabla i rekorda karijere Kavaja Lenarda!

Bez minuta za Srbe: Veče u NBA u znaku monstroznog tripl-dabla i rekorda karijere Kavaja Lenarda!

Hot sport pre 53 minuta
Rajaković srušio „Ratnike“ – Vukčević bez minuta

Rajaković srušio „Ratnike“ – Vukčević bez minuta

Sputnik pre 1 sat
Vukčević bez minuta u pobedi Vašingtona nad Memfisom, Toronto bolji od Golden Stejta

Vukčević bez minuta u pobedi Vašingtona nad Memfisom, Toronto bolji od Golden Stejta

Radio sto plus pre 1 sat
Srbin ponovo "zakucan" za klupu: Vašington srušio Memfis, Tristan ni minut na parketu! (video)

Srbin ponovo "zakucan" za klupu: Vašington srušio Memfis, Tristan ni minut na parketu! (video)

Kurir pre 1 sat
Vukčević bez minuta u pobedi Vašingtona, Rajaković se radovao

Vukčević bez minuta u pobedi Vašingtona, Rajaković se radovao

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanHrvatskaSplitVašingtonABA liga

Sport, najnovije vesti »

Đoan Penjaroja kratko o statusu Džabarija Parkera i Tajrika Džonsa u Partizanu

Đoan Penjaroja kratko o statusu Džabarija Parkera i Tajrika Džonsa u Partizanu

Danas pre 28 minuta
Partizan locirao zamenu za Tajrika, hoće li to imati finansijske posledice?

Partizan locirao zamenu za Tajrika, hoće li to imati finansijske posledice?

Sportske.net pre 13 minuta
Tajrik Džons dogovorio uslove sa crveno-belima, ali Olimpijakos ne želi da ulazi u „rat“

Tajrik Džons dogovorio uslove sa crveno-belima, ali Olimpijakos ne želi da ulazi u „rat“

Danas pre 28 minuta
Đoković je sportista godine: Nagradu mu je uručio Ronaldo

Đoković je sportista godine: Nagradu mu je uručio Ronaldo

BizLife pre 8 minuta
Partizan pazari kod srpskog trenera: Bivši NBA as viđen kao zamena za Tajrika!

Partizan pazari kod srpskog trenera: Bivši NBA as viđen kao zamena za Tajrika!

Hot sport pre 13 minuta