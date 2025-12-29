Kad i gde možete da gledate meč Valensija – Partizan u Evroligi?

Danas pre 58 minuta  |  N. R.
Kad i gde možete da gledate meč Valensija – Partizan u Evroligi?

Tačku na 2025. godinu košarkaši Partizana staviće duelom u gostima protiv Valensije u 19. kolu Evrolige.

Španski tim igra odlično po povratku u elitu i nalazi se na drugom mestu na tabeli sa učinkom 12-6. Sa druge strane, Partizan je u seriji od tri poraza i to ubedljiva, pa će crno-beli u meču 19. kola Evrolige imati ulogu autsajdera. – Moramo da pogledamo snimke i da vidimo kako možemo da ih zaustavimo. Mislim da je najvažnije da nastavimo da igramo zajedno i da tako možemo da imamo dobru priliku u ovom meču – rekao je američki plejmejker Kameron Pejn. Utakmica u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Penjaroja pred meč protiv Valensije: Najvažnije je da iskontrolišemo njihovu tranziciju

Penjaroja pred meč protiv Valensije: Najvažnije je da iskontrolišemo njihovu tranziciju

Radio sto plus pre 37 minuta
Kameron Pejn se oglasio pred Valensiju! Evo šta očekuje od meča u Španiji!

Kameron Pejn se oglasio pred Valensiju! Evo šta očekuje od meča u Španiji!

Kurir pre 1 sat
Tajrik Džouns se čuvao dok je Željko bio trener Partizana: "Više je mislio na sebe nego na ekipu"

Tajrik Džouns se čuvao dok je Željko bio trener Partizana: "Više je mislio na sebe nego na ekipu"

Mondo pre 1 sat
"Murinen je dobar momak, ali fale mu osnovne stvari": Evo zašto Finac ne igra u Partizanu

"Murinen je dobar momak, ali fale mu osnovne stvari": Evo zašto Finac ne igra u Partizanu

Mondo pre 22 minuta
"To mora da se desi!" Đoan Penjaroja pred Valensija - Partizan poručio šta očekuje od crno-belih

"To mora da se desi!" Đoan Penjaroja pred Valensija - Partizan poručio šta očekuje od crno-belih

Večernje novosti pre 1 sat
Penjaroja pred Valensiju: Najvažnije je da iskontrolišemo tranziciju i kontranapade

Penjaroja pred Valensiju: Najvažnije je da iskontrolišemo tranziciju i kontranapade

RTS pre 2 sata
Tajrik na meti još jednog kluba: Olimpijakos dobio konkurenciju za otpisanog centra Partizana!

Tajrik na meti još jednog kluba: Olimpijakos dobio konkurenciju za otpisanog centra Partizana!

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanValensijaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

FOTO Košarkaška bomba, iz Zvezde u Valensiju: Reprezentativka Srbije napustila Beograd

FOTO Košarkaška bomba, iz Zvezde u Valensiju: Reprezentativka Srbije napustila Beograd

Nova pre 3 minuta
Sejben Li završio sa Olimpijakosom, sledeća stanica – Istanbul

Sejben Li završio sa Olimpijakosom, sledeća stanica – Istanbul

Sport klub pre 2 minuta
Horor! Dvoje mrtvih, Entoni Džošua povređen: Stravična saobraćajna nesreća! (Uznemirujuće fotografije)

Horor! Dvoje mrtvih, Entoni Džošua povređen: Stravična saobraćajna nesreća! (Uznemirujuće fotografije)

Kurir pre 2 minuta
Zvezdan Terzić izneo teške optužbe na račun Domenika Mesine: Došao sa stavom da Zvezda smeta

Zvezdan Terzić izneo teške optužbe na račun Domenika Mesine: Došao sa stavom da Zvezda smeta

Euronews pre 2 minuta
Đoković: "Uvek je važno znati odakle dolazite"

Đoković: "Uvek je važno znati odakle dolazite"

B92 pre 3 minuta