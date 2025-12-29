Pobeda Kurtijeve stranke na izborima nije i kraj političke krize na Kosovu i Metohiji

Danas pre 3 sata  |  Mirjana R. Milenković
Pobeda Kurtijeve stranke na izborima nije i kraj političke krize na Kosovu i Metohiji
„Na prevremenim izborima na Kosovu i Metohiji, pokret Samoopredeljenje premijera Aljbina Kurtija osvojio je gotovo polovinu poslaničkih mandata i uz pomoć nekoliko poslanika manjinskih zajednica moći će da konstituiše parlament i formira vladu.To bi trebalo da znači kraj političke i institucionalne krize na KiM, ali pitanje je da li će Kosovo ući u stabilniji period, obzirom na probleme sa kojima će Kurti veoma brzo morati da se suoči“, smatraju sagovornici Danasa.
