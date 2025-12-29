Srpska lista prema preliminarnim rezultatima osvojila 96 odsto glasova u svih deset opština sa srpskom većinom

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Srpska lista prema preliminarnim rezultatima osvojila 96 odsto glasova u svih deset opština sa srpskom većinom

Srpska lista saopštila je večeras da je na lokalnim izborima na Kosovu, prema preliminarnim rezultatima, osvojila 96 odsto glasova u svih 10 opština sa srpskom većinom, navodeći da je zabeležila oko 3.000 glasova više nego na prethodnim parlamentarnim izborima.

Kako je rečeno na konferenciji za novinare Srpske liste, u Zubinom Potoku osvojen je 2.891 glas, dok je lista „Za slobodu, pravdu i opstanak“ Nenada Rašića dobila 53 glasa. U Gračanici je Srpska lista osvojila 6.562 glasa, a Rašićeva lista 1.182, dok je u Štrpcu Srpska lista dobila 4.245, a Rašićeva 256 glasova. U Novom Brdu Srpska lista je osvojila 3.178 glasova, dok je lista Nenada Rašića dobila 104, u Klokotu 914 glasova naspram 164, u Partešu 1.708 prema 155, a
