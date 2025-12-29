Povodom hapšenja advokata oglasio se VJT: Č.S. uhapšen zbog sumnje da je pozivao na svrgavanje najviših državnih organa

BEOGRAD: Pripadnici Uprave kriminalističke policije su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, uhapsili Č.S. (43) zbog postojanja osnova sumnje da je od aprila 2022. do decembra 2025. godine različitim objavama na društvenim mrežama pozivao građane na svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika.

Kako Tanjug saznaje, reč je o advokatu Čedomiru Stojkoviću. Iz VJT u Beogradu je saopšteno je da se krivičnom prijavom osumnjičenom na teret stavlja krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 Krivičnog zakonika. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje. Postoje osnovi sumnje da je Č. S. od aprila 2022. do decembra 2025. godine putem društvenih mreža objavljivao svoje ili tuđe izjave,