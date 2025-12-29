Povodom hapšenja advokata oglasio se VJT: Č.S. uhapšen zbog sumnje da je pozivao na svrgavanje najviših državnih organa

Dnevnik pre 1 sat
Povodom hapšenja advokata oglasio se VJT: Č.S. uhapšen zbog sumnje da je pozivao na svrgavanje najviših državnih organa

BEOGRAD: Pripadnici Uprave kriminalističke policije su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, uhapsili Č.S. (43) zbog postojanja osnova sumnje da je od aprila 2022. do decembra 2025. godine različitim objavama na društvenim mrežama pozivao građane na svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika.

Kako Tanjug saznaje, reč je o advokatu Čedomiru Stojkoviću. Iz VJT u Beogradu je saopšteno je da se krivičnom prijavom osumnjičenom na teret stavlja krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309 Krivičnog zakonika. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje. Postoje osnovi sumnje da je Č. S. od aprila 2022. do decembra 2025. godine putem društvenih mreža objavljivao svoje ili tuđe izjave,
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Tužilaštvo otkrilo: Advokat Stojković objavio čak 17 objava "poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka"?!

Tužilaštvo otkrilo: Advokat Stojković objavio čak 17 objava "poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka"?!

Pravda pre 11 minuta
SSP traži hitno oslobađanje: Stojković objavio ono što cela Srbija misli!

SSP traži hitno oslobađanje: Stojković objavio ono što cela Srbija misli!

Pravda pre 21 minuta
Uhapšen advokat Čedomir Stojković: Tereti se za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Uhapšen advokat Čedomir Stojković: Tereti se za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Newsmax Balkans pre 1 sat
VJT saopštilo zbog kojih objava je uhapšen advokat Stojković

VJT saopštilo zbog kojih objava je uhapšen advokat Stojković

N1 Info pre 2 sata
Oglasilo se Više javno tužilaštvo o hapšenju advokata Čedomira Stojkovića

Oglasilo se Više javno tužilaštvo o hapšenju advokata Čedomira Stojkovića

Nova pre 3 sata
VJT saopštilo zbog kojih objava je uhapšen advokat Stojković

VJT saopštilo zbog kojih objava je uhapšen advokat Stojković

Nedeljnik pre 2 sata
Uhapšen Čedomir Stojković: Advokat poznat po polaganju cveća na groblju porodice Jašari - evo za šta se tereti sada!

Uhapšen Čedomir Stojković: Advokat poznat po polaganju cveća na groblju porodice Jašari - evo za šta se tereti sada!

Pravda pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugTužilaštvo

Hronika, najnovije vesti »

"Nije imao za ogrev, palio sveće da se ugreje, pa od njih stradao" Tužna sudbina Slavena poginulog u Petrovcu na Mlavi: Bez…

"Nije imao za ogrev, palio sveće da se ugreje, pa od njih stradao" Tužna sudbina Slavena poginulog u Petrovcu na Mlavi: Bez razmišljanja uleteo u kuću koju je gutala stihija

Blic pre 11 minuta
Oglasilo se Više javno tužilaštvo o hapšenju advokata Čedomira Stojkovića

Oglasilo se Više javno tužilaštvo o hapšenju advokata Čedomira Stojkovića

Blic pre 3 sata
"Bio je zlatno dete, nije zaslužio ovakvu smrt" Potresna ispovest teče surovo ubijenog Vukašina Stankovića (23) za Kurir…

"Bio je zlatno dete, nije zaslužio ovakvu smrt" Potresna ispovest teče surovo ubijenog Vukašina Stankovića (23) za Kurir: "Studirao je, trudio se u životu..."

Kurir pre 2 minuta
Tužilaštvo otkrilo: Advokat Stojković objavio čak 17 objava "poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka"?!

Tužilaštvo otkrilo: Advokat Stojković objavio čak 17 objava "poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka"?!

Pravda pre 11 minuta
Pešak teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Beogradu

Pešak teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Beogradu

N1 Info pre 56 minuta