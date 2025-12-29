Na Tajlandu imenovani stranački kandidati za premijera: Počela kamanja za opšte izbore
Političke stranke u Tajlandu su danas registrovale svoje kandidate za premijera, čime je nezvanično počela kampanja za opšte izbore 8. februara.
Premijer Anutin Čarnvirakul je početkom decembra raspustio parlament kako bi raspisao prevremene izbore, nakon što je glavna opoziciona stranka najavila zahtev za glasanje o nepoverenju vladi, zbog ustavnih promena. Raspisivanje novih izbora, međutim, omogućava Anutinu i njegovoj stranci Bhumdžaitai da eventualno povećaju broj svojih predstavnika u Predstavničkom domu kako bi učvrstili vladu. Birači će istovremeno glasati na referendumu da li žele novi ustav,