„Dijasporo, ovo je tvoja prilika“: Studenti u blokadi objavili kako građani Srbije mogu iz inostranstva dati svoj potpis za studente

Studentkinje i studenti u blokadi pokrenuli su 24-časovnu akciju prikupljanja potpisa građanki i građana Srbije koji žive u inostranstvu, kojim bi dali svoju podršku zahtevu za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora.

Studenti u blokadi objavili su na društvenim mrežama kako građani Srbije koji žive u inostranstvu mogu da daju svoj potpis podrške studentima i raspisivanju izbora. „Danas se povezujemo – granice se brišu. Nakon jučerašnje velike akcije na terenu u Srbiji, danas širimo front na ceo svet! Dijasporo, ovo je tvoja prilika da se umrežiš sa nama i direktno podržiš studente i zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora“, napisali su studenti u blokadi na
