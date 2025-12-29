Zvezda za Novu godinu ide gde nikad nije pobedila: "2. januar je malo neuobičajen termin za igru"

Iako je kraj 2025. godine, trener Crvene zvezde Saša Obradović ne želi da svodi bilo kakve ocene i zaključke o urađenom.

Naglasio je na koktelu kluba u "Kraun Plazi" da je prerano za to. "Mislim da je samo kraj pravo merilo uspešnosti sezone, individualno i timski. Prolazili smo kroz zaista težak period, sve ovo vreme bili suočeni sa velikim brojem povreda, mikromenadžmentom zbog dolaska novih igrača, mislim da je sve to uticalo na konstantnost u igri, rezultatima, ali imamo dobru bazu da pravimo velike stvari. Imamo dobru ekipu ljudi i najvažnije je da se malo skupimo, da budemo