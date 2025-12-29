"Potpisivali su vojnici, policajci...": Studenti objavili koliko potpisa su skupili za jedan dan

N1 Info pre 5 minuta  |  N1 Beograd
"Potpisivali su vojnici, policajci...": Studenti objavili koliko potpisa su skupili za jedan dan

U nedelju, 28. decembra, studenti su organizovali akciju "Potpiši pobedu" kojom su skupljali potpise građana kao podršku zahtevu za vanredne izbore.

Studenti u blokadi su objavili i koliko je potpisa skupljeno za jedan dan. Studenti u blokadu su poručili "da su oni ti koji raspisuju pobedu". Победу расписујемо ми! pic.twitter.com/F7KZaCaNrw ETF u blokadi je prvi koji je podelio rezultate, a malo se i našalio. "400.000 potpisa za jedan dan. Prva terenska akcija po celoj Srbiji. Potpisivali su vojnici, policajci, ucenjeni čuvari ćacilenda. Nismo se nadali ovolikom odzivu najstarijih. Penzioneri, izvinite. Tek
