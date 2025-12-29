Tramp: SAD napale oblast pristaništa u Venecueli gde je droga utovarivana u brodove

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su SAD "napale" oblast pristaništa u Venecueli gde je, kako je naveo, droga utovarena u brodove.

Tramp je ovu izjavu dao novinarima tokom dočeka izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi. "Došlo je do velike eksplozije u oblasti pristaništa gde su utovarili brodove drogom. Napali smo sve brodove, a sada smo napali celu oblast", ​​rekao je Tramp, ne navodeći više detalja, ističe Rojters. Tramp je ranije saopštio da su SAD prošle nedelje uništile "veliki objekat" u Venecueli, kao deo kampanje pritiska na Karakas, ali