Studenti objavili link za dijasporu: Kako da potpišete listić za izbore, a ne možete uživo

Nova pre 33 minuta  |  Autor: Nova.rs
Studenti objavili link za dijasporu: Kako da potpišete listić za izbore, a ne možete uživo

Studenti u blokadi objavili su na društvenim mrežama kako građani Srbije koji žive u inostranstvu mogu da se umreže i daju potpis za raspisivanje izbora. „Danas se povezujemo – granice se brišu.

Nakon jučerašnje velike akcije na terenu u Srbiji, danas širimo front na ceo svet! Dijasporo, ovo je tvoja prilika da se umrežiš sa nama i direktno podržiš studente i zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora“, objavili su studenti u blokadi na Instagramu i naveli da je link u opisu profila, te da akcija traje 24 časa. A post shared by Studenti u blokadi – dijaspora (@studenti_u_blokadi_dijaspora) Oglasili su se i studenti Elektronskog fakulteta u Nišu
