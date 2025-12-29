Grupa koja nije prihvatala dogme

Radar pre 1 sat  |  Borka Božović
Grupa koja nije prihvatala dogme

Njih je okupljala intelektualna sloboda, duhovno srodstvo, razumevanje i podrška. Likovna kritika je pisala da je to fantomska grupa s mitskim statusom, da je više postojala nego delovala. Sada, epicentar svetske vizuelne kulture predstavlja svetu značaj i stvaralaštvo Gorgone

Poseban je doživljaj, svakako, kada se u jednom tako značajnom muzeju kakav je MOMA u Njujorku, susretnete sa delima umetnika sa bivših jugoslovenskih prostora. Nakon projekta Marine Abramović Artist Is Present (2010) i velike izložbe o jugoslovenskoj arhitekturi (2018), nakon performansa mlade hrvatske umetnice Nore Turato (2022), evo još jednog lepog iznenađenja. Naime, na četvrtom spratu ovog muzeja, inače posvećenog umetnosti od pedesetih do sedamdesetih godina
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Voditeljka pred praznike operisala tumor: "Bila sam prestravljena"

Voditeljka pred praznike operisala tumor: "Bila sam prestravljena"

Kurir pre 6 sati
Revija filmova iz 2025. u Kulturnom centru Beograd

Revija filmova iz 2025. u Kulturnom centru Beograd

Danas pre 2 dana
Britanski reditelj Pol Leonard Marej o predstavi "Nova ljubav" u Madlenijanumu: Rad sa glumcima je najbolji deo posla

Britanski reditelj Pol Leonard Marej o predstavi "Nova ljubav" u Madlenijanumu: Rad sa glumcima je najbolji deo posla

Euronews pre 2 dana
Ekskluzivni intervju Sidni Svini o novom filmu: Od trenutka kada sam pročitala delo "Kućna pomoćnica", bila sam zaljubljena u…

Ekskluzivni intervju Sidni Svini o novom filmu: Od trenutka kada sam pročitala delo "Kućna pomoćnica", bila sam zaljubljena u Mili

Kurir pre 2 dana
„Novogodišnja čarolija” Tamare Rađenović u Sava centru

„Novogodišnja čarolija” Tamare Rađenović u Sava centru

Politika pre 3 dana
Sergej Lebedev za NIN: Nekažnjavanje zločina otvara vrata novom zlu

Sergej Lebedev za NIN: Nekažnjavanje zločina otvara vrata novom zlu

NIN pre 5 dana
"Sad je Tito odjednom pobio jadne Hrvate" Nikad brutalnije reči Vedrane Rudan o bivšoj državi: "U Jugoslaviji muž nije mogao…

"Sad je Tito odjednom pobio jadne Hrvate" Nikad brutalnije reči Vedrane Rudan o bivšoj državi: "U Jugoslaviji muž nije mogao da te ubije jer imaš ljubavnika"

Kurir pre 4 dana

Ključne reči

HrvatskaNjujork

Kultura, najnovije vesti »

Grupa koja nije prihvatala dogme

Grupa koja nije prihvatala dogme

Radar pre 1 sat
Višeminutne ovacije ekipi predstave o Dori, devojci sa poternice, aktivistkinji u političkom egzilu: Premijera u Bitef teatru…

Višeminutne ovacije ekipi predstave o Dori, devojci sa poternice, aktivistkinji u političkom egzilu: Premijera u Bitef teatru oduševila publiku

Danas pre 2 sata
Umrla Brižit Bardo!

Umrla Brižit Bardo!

Telegraf pre 1 dan
Kad prođe ulicom žene padaju u nesvest: Zvezda serije "Klan" važi za pravog zavodnika, a evo šta mu starije kolege predviđaju!…

Kad prođe ulicom žene padaju u nesvest: Zvezda serije "Klan" važi za pravog zavodnika, a evo šta mu starije kolege predviđaju!

Kurir pre 2 sata
"Mislio sam da od nje mogu da napravim damu" Pevač bio oženjen manekenkom iz rijalitija, pa se brzo razveo: Njegova druga žena…

"Mislio sam da od nje mogu da napravim damu" Pevač bio oženjen manekenkom iz rijalitija, pa se brzo razveo: Njegova druga žena joj je sušta suprotnost

Blic pre 2 sata