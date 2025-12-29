Grupa koja nije prihvatala dogme

Njih je okupljala intelektualna sloboda, duhovno srodstvo, razumevanje i podrška. Likovna kritika je pisala da je to fantomska grupa s mitskim statusom, da je više postojala nego delovala. Sada, epicentar svetske vizuelne kulture predstavlja svetu značaj i stvaralaštvo Gorgone

Poseban je doživljaj, svakako, kada se u jednom tako značajnom muzeju kakav je MOMA u Njujorku, susretnete sa delima umetnika sa bivših jugoslovenskih prostora. Nakon projekta Marine Abramović Artist Is Present (2010) i velike izložbe o jugoslovenskoj arhitekturi (2018), nakon performansa mlade hrvatske umetnice Nore Turato (2022), evo još jednog lepog iznenađenja. Naime, na četvrtom spratu ovog muzeja, inače posvećenog umetnosti od pedesetih do sedamdesetih godina