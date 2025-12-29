Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

BEOGRAD - Kompanija "Gaspromnjeft" i rusko-srpska Naftna industrija Srbije (NIS), zajedno sa srpskom vladom, nastavljaju da snabdevaju zemlju gorivom i nakon stupanja na snagu američkih sankcija protiv NIS-a 9. oktobra, izjavio je danas ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

"'Gaspromnjeft' je, u saradnji sa srpskom vladom i svojim partnerima ovde, obezbedio besprekorno poslovanje NIS-a čak i tokom perioda sankcija. Niko od potrošača nije osetio ni najmanji negativan uticaj - bilo da su to individualni potrošači, veliki potrošači kao što je poljoprivredni sektor ili (nacionalna avio-kompanija) 'Er Srbija", naglasio je Bocan-Harčenko za Sputnjik. Prema njegovim rečima, NIS je nastavio i nastavlja da ispunjava sve svoje obaveze i