Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

BEOGRAD - Kompanija "Gaspromnjeft" i rusko-srpska Naftna industrija Srbije (NIS), zajedno sa srpskom vladom, nastavljaju da snabdevaju zemlju gorivom i nakon stupanja na snagu američkih sankcija protiv NIS-a 9. oktobra, izjavio je danas ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko.

"'Gaspromnjeft' je, u saradnji sa srpskom vladom i svojim partnerima ovde, obezbedio besprekorno poslovanje NIS-a čak i tokom perioda sankcija. Niko od potrošača nije osetio ni najmanji negativan uticaj - bilo da su to individualni potrošači, veliki potrošači kao što je poljoprivredni sektor ili (nacionalna avio-kompanija) 'Er Srbija", naglasio je Bocan-Harčenko za Sputnjik. Prema njegovim rečima, NIS je nastavio i nastavlja da ispunjava sve svoje obaveze i
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS snabdevaju Srbiju gorivom - ruski gas po najpovoljnijim uslovima

Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS snabdevaju Srbiju gorivom - ruski gas po najpovoljnijim uslovima

Sputnik pre 57 minuta
Bocan Harčenko: Gasprom nastavlja snabdevanje Srbije gorivom uprkos sankcijama

Bocan Harčenko: Gasprom nastavlja snabdevanje Srbije gorivom uprkos sankcijama

Vreme pre 1 sat
Bocan-Harčeko: Nastavlja se snabdevanje Srbije gorivom

Bocan-Harčeko: Nastavlja se snabdevanje Srbije gorivom

N1 Info pre 2 sata
Bocan-Harčenko: Nastavlja se snabdevanje Srbije gorivom, nije bilo novih isporuka oružja Ukrajini

Bocan-Harčenko: Nastavlja se snabdevanje Srbije gorivom, nije bilo novih isporuka oružja Ukrajini

Danas pre 1 sat
Bocan-Harčeko: Nastavlja se snabdevanje Srbije gorivom, nije bilo novih isporuka oružja Ukrajini

Bocan-Harčeko: Nastavlja se snabdevanje Srbije gorivom, nije bilo novih isporuka oružja Ukrajini

Serbian News Media pre 2 sata
Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Bocan-Harčeko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Telegraf pre 2 sata
Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

Bocan-Harčenko: Gaspromnjeft i NIS nastavljaju snabdevanje Srbije gorivom

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RusijaAir SerbiaSputnik VGaspromnjeft

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić obilazi radove na delu Dunavskog koridora kod Golupca

Vučić obilazi radove na delu Dunavskog koridora kod Golupca

RTV pre 2 minuta
Proglašeni dobitnici UEPS priznanja za 2025 – 65 godina mladi

Proglašeni dobitnici UEPS priznanja za 2025 – 65 godina mladi

Nova ekonomija pre 31 minuta
Da li je Badnji dan neradan? Preporuka Vlade izazvala zabunu među građanima i poslodavcima

Da li je Badnji dan neradan? Preporuka Vlade izazvala zabunu među građanima i poslodavcima

OK radio pre 31 minuta
Država daje milione evra za izgradnju luksuznih hotela pod međunarodnim brendovima u Srbiji

Država daje milione evra za izgradnju luksuznih hotela pod međunarodnim brendovima u Srbiji

N1 Info pre 11 minuta
Kupovina bez granica: Zašto kupujete stvari koje vam ne trebaju?

Kupovina bez granica: Zašto kupujete stvari koje vam ne trebaju?

Bonitet pre 21 minuta