Maksimalan učinak Srpske liste, Samoopredeljenje dobilo sedam mandata više

KOSOVSKA MITROVICA - Centralna izborna komisija proglasila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, prema kojima je pokret Samoopredeljenje osvojio najviše glasova Albanaca, dok je Srpska lista osvojila najviše glasova Srba. Izlaznost je bila 45 odsto, najveća u srpskim sredinama.

Rezulati prevremenih parlamentarnih izbora na KiM su takvi da omogućuju Aljbinu Kurtiju da brzo formira vladu. On je sinoć proglasio pobedu, opisujući je najvećom u istoriji. Kurtijev pokret osvojio je nešto manje od 50 odsto glasova. Imaće najmanje 55 od 61 poslaničkog mesta koliko je potrebno za sastavljanje nove vlade. Uz pomoć poslanika manjinskih nesrpskih stranaka, Kurti će moći da računa na maksimalnih 65 glasova. Kurti je pozvao opozicione stranke da