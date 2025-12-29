Maksimalan učinak Srpske liste, Samoopredeljenje dobilo sedam mandata više

RTV pre 39 minuta  |  RTS, RTV
Maksimalan učinak Srpske liste, Samoopredeljenje dobilo sedam mandata više

KOSOVSKA MITROVICA - Centralna izborna komisija proglasila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, prema kojima je pokret Samoopredeljenje osvojio najviše glasova Albanaca, dok je Srpska lista osvojila najviše glasova Srba. Izlaznost je bila 45 odsto, najveća u srpskim sredinama.

Rezulati prevremenih parlamentarnih izbora na KiM su takvi da omogućuju Aljbinu Kurtiju da brzo formira vladu. On je sinoć proglasio pobedu, opisujući je najvećom u istoriji. Kurtijev pokret osvojio je nešto manje od 50 odsto glasova. Imaće najmanje 55 od 61 poslaničkog mesta koliko je potrebno za sastavljanje nove vlade. Uz pomoć poslanika manjinskih nesrpskih stranaka, Kurti će moći da računa na maksimalnih 65 glasova. Kurti je pozvao opozicione stranke da
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Dijaspora obezbedila Kurtiju ubedljivu pobedu, Gogić: Srpskoj zajednici potrebna podrška Beograda i sveta

Dijaspora obezbedila Kurtiju ubedljivu pobedu, Gogić: Srpskoj zajednici potrebna podrška Beograda i sveta

Euronews pre 8 minuta
Srpska lista ne slavi pobedu, Kurti proglasio „istorijski“ trijumf

Srpska lista ne slavi pobedu, Kurti proglasio „istorijski“ trijumf

Vreme pre 3 minuta
Izbori na Kosovu: Kurti proglasio pobedu, Srpska lista saopštila da su osvojili svih 10 mandata

Izbori na Kosovu: Kurti proglasio pobedu, Srpska lista saopštila da su osvojili svih 10 mandata

NIN pre 48 minuta
Pokretu Samoopredeljenje Aljbina Kurtija 56 mandata

Pokretu Samoopredeljenje Aljbina Kurtija 56 mandata

Danas pre 39 minuta
Izbori na Kosovu: Kurti proglasio pobedu, DSK dobio pet mandata manje nego u februaru

Izbori na Kosovu: Kurti proglasio pobedu, DSK dobio pet mandata manje nego u februaru

Blic pre 1 sat
Maksimalan učinak Srpske liste na izborima na KiM, Samoopredeljenje dobilo sedam mandata više

Maksimalan učinak Srpske liste na izborima na KiM, Samoopredeljenje dobilo sedam mandata više

RTS pre 1 sat
Preliminarni rezultati izbora na Kosovu: Samoopredeljenju 49,30 odsto glasova, Srpskoj listi 4,74 odsto

Preliminarni rezultati izbora na Kosovu: Samoopredeljenju 49,30 odsto glasova, Srpskoj listi 4,74 odsto

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoKosovska MitrovicaParlamentarni izboriMetohijaKosovo i MetohijaizlaznostIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine, postavljaju se objekti za Božićno selo

Uklonjeni šatori ispred Narodne skupštine, postavljaju se objekti za Božićno selo

RTV pre 28 minuta
Dragan Đilas za NIN: Režim više nema većinsku podršku u Srbiji

Dragan Đilas za NIN: Režim više nema većinsku podršku u Srbiji

NIN pre 28 minuta
Dijaspora obezbedila Kurtiju ubedljivu pobedu, Gogić: Srpskoj zajednici potrebna podrška Beograda i sveta

Dijaspora obezbedila Kurtiju ubedljivu pobedu, Gogić: Srpskoj zajednici potrebna podrška Beograda i sveta

Euronews pre 8 minuta
Skupštinski odbor za kulturu i informisanje danas o novim kandidatima za Saveta REM-a nakon ostavki četiri člana

Skupštinski odbor za kulturu i informisanje danas o novim kandidatima za Saveta REM-a nakon ostavki četiri člana

Blic pre 4 minuta
Danas Sednica Odbora za kulturu i informisanje o pokretanju postupka za izbor novih članova Saveta REM-a

Danas Sednica Odbora za kulturu i informisanje o pokretanju postupka za izbor novih članova Saveta REM-a

NIN pre 28 minuta