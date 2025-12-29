Maksimalan učinak Srpske liste, Vučić čestitao Srbima; Počelo brojanje glasova za kandidate za poslanike

KOSOVSKA MITROVICA - U opštinskim centrima za brojanje u AP Kosovo i Metohija počelo je brojanje glasova kandidata za poslanike i provera rezultata političkih subjekata sa obrazaca popunjenih na biračkim mestima nakon prebrojanih glasačkih listića na izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave.

Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini saopštila je da će ovaj proces biti sproveden uz potpunu transparentnost i pod nadzorom posmatrača. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, na osnovu obrađenih rezultata sa 99,65 odsto biračkih mesta, na izborima za skupštinu privremenih institucija koji su održani juče, Samoopredeljenje je osvojilo 431.442 glasa, odnosno 49,30 odsto, što je više nego u februaru, kada je ta stranka osvojila 42,30 odsto glasova. Na drugom