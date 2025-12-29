Maksimalan učinak Srpske liste, Vučić čestitao Srbima; Počelo brojanje glasova za kandidate za poslanike

RTV pre 35 minuta  |  RTS, RTV
Maksimalan učinak Srpske liste, Vučić čestitao Srbima; Počelo brojanje glasova za kandidate za poslanike

KOSOVSKA MITROVICA - U opštinskim centrima za brojanje u AP Kosovo i Metohija počelo je brojanje glasova kandidata za poslanike i provera rezultata političkih subjekata sa obrazaca popunjenih na biračkim mestima nakon prebrojanih glasačkih listića na izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave.

Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini saopštila je da će ovaj proces biti sproveden uz potpunu transparentnost i pod nadzorom posmatrača. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, na osnovu obrađenih rezultata sa 99,65 odsto biračkih mesta, na izborima za skupštinu privremenih institucija koji su održani juče, Samoopredeljenje je osvojilo 431.442 glasa, odnosno 49,30 odsto, što je više nego u februaru, kada je ta stranka osvojila 42,30 odsto glasova. Na drugom
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Nenezić: Rezultat Samoopredeljenja nije iznenađenje, Kurti školski pokazao kako se izbori dobijaju

Nenezić: Rezultat Samoopredeljenja nije iznenađenje, Kurti školski pokazao kako se izbori dobijaju

N1 Info pre 19 minuta
"Sertifikacija i zvanični rezultati se očekuju krajem januara": Radaković upozorava na izazove koji slede

"Sertifikacija i zvanični rezultati se očekuju krajem januara": Radaković upozorava na izazove koji slede

Euronews pre 15 minuta
Vučić: Čestitam Srbima na KiM na hrabrosti i jedinstvu, znaju da smo uvek sa njima

Vučić: Čestitam Srbima na KiM na hrabrosti i jedinstvu, znaju da smo uvek sa njima

Euronews pre 9 minuta
Vučić o rezultatu Srpske liste: Veoma sam srećan, to su junaci i zaslužuju i veću podršku države

Vučić o rezultatu Srpske liste: Veoma sam srećan, to su junaci i zaslužuju i veću podršku države

Serbian News Media pre 29 minuta
U AP Kosovo i Metohija počelo brojanje glasova za kandidate za poslanike

U AP Kosovo i Metohija počelo brojanje glasova za kandidate za poslanike

Euronews pre 15 minuta
Vučić: Čestitam Srbima na KiM na hrabrosti i jedinstvu, znaju da smo uvek sa njima

Vučić: Čestitam Srbima na KiM na hrabrosti i jedinstvu, znaju da smo uvek sa njima

Telegraf pre 34 minuta
Teras: Rezultat izbora na Kosovu treba da okonča političku blokadu

Teras: Rezultat izbora na Kosovu treba da okonča političku blokadu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoKosovska MitrovicaParlamentarni izboriMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaizlaznostIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Nenezić: Rezultat Samoopredeljenja nije iznenađenje, Kurti školski pokazao kako se izbori dobijaju

Nenezić: Rezultat Samoopredeljenja nije iznenađenje, Kurti školski pokazao kako se izbori dobijaju

N1 Info pre 19 minuta
Maksimalan učinak Srpske liste, Vučić čestitao Srbima; Počelo brojanje glasova za kandidate za poslanike

Maksimalan učinak Srpske liste, Vučić čestitao Srbima; Počelo brojanje glasova za kandidate za poslanike

RTV pre 35 minuta
Proizvođači mleka iz Kraljeva u utorak građanima dele mleko, a prosuće više tona pred gradsku upravu

Proizvođači mleka iz Kraljeva u utorak građanima dele mleko, a prosuće više tona pred gradsku upravu

N1 Info pre 5 minuta
Administrativni odbor kaznio Lazovića, uskladio zarade poslanicima i predsedniku

Administrativni odbor kaznio Lazovića, uskladio zarade poslanicima i predsedniku

RTV pre 10 minuta
Dinić (ZLF): Ostavke četiri člana REM-a pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Dinić (ZLF): Ostavke četiri člana REM-a pokazale da proces izbora tog tela nema legitimitet

Beta pre 15 minuta